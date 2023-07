Donazione: i Lions reggini e Adpem Fidas primi in Italia - Tempostretto

Il Protocollo multidistrettuale prevede azioni a promuovere e sviluppare iniziative volte a favorire la donazione del sangue e dei suoi componenti

REGGIO CALABRIA – Siglato al Circolo del Tennis Rocco Polimenti l’atto di recepimento in sede locale del protocollo d’intesa multidistrettuale sottoscritto a Roma lo scorso 28 aprile dal Presidente del Multistretto Italy Lions Eddi Frezza e dal Presidente Nazionale FIDAS Avv. Giovanni Musso. E’ il primo atto di recepimento firmato in Italia tra Lions Clubs e Adspem Fidas a livello locale. La firma dell’atto ha registrato la presenza e la sottoscrizione convinta dei massimi dirigenti locali di Adspem Fidas, la Presidente sig.ra Caterina Muscatello e la Vice Presidente Avv. Pinuccia Strangio. Per i Lions Clubs coordinati dal Presidente di Zona 27 Giuseppe Strangio, hanno aderito tutti i Presidenti dei Club reggini, Natina Cristiano Ippolito per il Reggio Host, Mimmo Praticò per il Club Villa S.G. Fata Morgana, Sebino Bellini per il Lions Rhegion, Rosalba Abenavoli per il Club Castello Aragonese, Ornella Attisano per Città del Mediterraneo e Giovanna Cusumano per Reggio Sud – Area Grecanica. L’impegno è di estendere la portata dell’intesa anche ai giovani Leo reggini e villesi.

Nuove opportunità

“Una degna conclusione dell’anno sociale” – ha chiosato il Presidente Strangio, che ha inteso dedicare la sottoscrizione di questo atto giunto proprio in conclusione del suo mandato di Presidente di Zona a Italo Falcomatà, stroncato da una invincibile leucemia. “Come amava ricordare Italo – ha dichiarato Strangio – l’esempio è la fonte del pensiero successivo e questo atto apre un nuovo ventaglio di opportunità di servizio nel campo della donazione del sangue che i prossimi leaders Lions potranno ulteriormente valorizzare e portare avanti”. Il Protocollo multidistrettuale, recepito dai Lions Club reggini e dall’Adspem Fidas a livello locale, prevede, infatti, che le parti convengono di agire sinergicamente per promuovere, sostenere e sviluppare iniziative volte a favorire la donazione del sangue e dei suoi componenti, quale atto di partecipazione alla vita sociale ed educazione alla solidarietà, di intraprendere azioni di informazione che coinvolgano la popolazione per la diffusione della cultura della salute e della solidarietà attraverso la donazione di sangue e di emocomponenti, attività che vedano i Lions Club parte attiva e prestigiosa di Fidas.

Il valore del dono

Inoltre, si è convenuto di collaborare, ove possibile, nell’organizzare eventi, manifestazioni o altre iniziative di reciproco interesse, mirate a conseguire gli obiettivi indicati e di comunicare le relative iniziative di informazione/formazione attraverso i media e i rispettivi siti istituzionali. Infine, i Lions e Adspem Fidas hanno deciso di aderire alla giornata da dedicare alla promozione del dono del sangue e del plasma e delle attività associative denominata “Giornata del Dono LIONS – Lions Blood Donation Day”, che sarà fissata a livello nazionale dai Lions del Multidistretto Italy d’intesa con la Fidas.

La cultura del dono

Molto soddisfatta del risultato raggiunto si è dichiarata la Presidente Adpem Fidas di Reggio Calabria sig.ra Caterina Muscaltello, la quale in conclusione ha ribadito “ E’ un piacere collaborare con i Lions, ringrazio l’avv. Giuseppe Strangio che ha aderito subito all’iniziativa di firmare, primi in Italia, il protocollo di intesa che recepisce quello nazionale volto a una proficua collaborazione tra Fidas e Lions. La dedica dell’avv. Strangio a Italo Falcomatà non poteva essere più appropriata per suggellare una collaborazione che, sono sicura, darà ottimi frutti e consentirà di dare una speranza di vita a tante persone. Con l’aiuto anche dei Lions del Distretto riusciremo a far fronte alla carenza di sangue durante il periodo estivo e sono certa che grazie alla sinergia tra Adspem Fidas e Lions Club promuoveremo e svilupperemo iniziative volte a diffondere la cultura della donazione. Un affettuoso ringraziamento a tutti i Presidenti dei Club per la disponibilità dimostrata e la vicinanza all’associazione”.