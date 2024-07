“Donna Sarina contro i cracker”, il debutto nella stand-up comedy di Rosaria Brancato

La pandemia e cos'è andato storto dopo il Covid nello spettacolo della giornalista al Monte di Pietà il 28 luglio alle 21

MESSINA – Si chiama “Donna Sarina contro i crackers” e si tratta del monologo con cui la giornalista Rosaria Brancato esordirà in scena al Monte di Pietà di Messina, alle ore 21 di domenica 28 luglio. Si tratta di uno spettacolo di stand-up comedy, con la regia di Vincenzo Tripodo. Rosaria Brancato, con uno stile leggero ma allo stesso tempo tagliente, parlerà di una società non più in grado di intrecciare rapporti reali e che ha rimosso quanto accaduto in pandemia soltanto pochi mesi fa. Lo spettacolo è sold out e sarà comunicata una seconda data.

“Abbiamo cantato nei balconi, cucinato la focaccia, accudito la famiglia, lavorato in smart working ma la pandemia ci ha fatto fare passi indietro su ogni conquista”, spiega Donna Sarina nella presentazione del suo spettacolo. E a modo suo partirà da questo, dal Covid, per analizzare la società di oggi, tra licenziamenti e lavoro nero, divario di genere e “scenette di vita quotidiana”. Oltre che far sorridere, l’obiettivo è denunciare come “non sia andata affatto bene rispetto a quanto avevamo sperato cantando dai balconi durante il lockdown”.

A produrre lo spettacolo è l’associazione Arb. Il Comune di Messina con l’assessorato allo Spettacolo ha dato il proprio patrocinio così come ha fatto l’Auclis (Associazioni unite cultura lingua siciliana). Sponsor sarà l’Anpit Azienda Italia (Dipartimento donne d’impresa coordinato da Lidia Dimasi).