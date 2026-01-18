 Incidente sull'autostrada Catania-Messina, auto si ribalta all'altezza di Alì

Incidente sull’autostrada Catania-Messina, auto si ribalta all’altezza di Alì

domenica 18 Gennaio 2026 - 17:23

Una macchina è finita sul guard-rail che divide le due corsie e sono arrivati i soccorsi. Ma non dovrebbe trattarsi di un incidente con conseguenze gravi

Incidente sulla A18 Catania-Messina. Una macchina è finita oggi pomeriggio sullo spartitraffico e sono arrivate due ambulanze per i soccorsi. L’auto ha interrotto la corsa, ribaltandosi nel tratto poco prima di Alì.

Sul posto il 118 e la polizia stradale di Giardini Naxos ma non dovrebbe trattarsi di un incidente grave.

Cittadini segnalano anche una forte pioggia in autostrada.

