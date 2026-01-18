Il Messina cade a Gela, non sfruttato un tempo di superiorità numerica

Diverse le novità nella formazione di partenza di mister Parisi, la squadra però non brilla. Espulso Tuccio ad inizio ripresa, i locali la sbloccano a tre minuti dalla fine

GELA – Inizia nel peggiore dei modi l’avventura in panchina per Alessandro Parisi. Il suo primo Messina perde allo stadio “Presti” nella 20ª giornata in Serie D contro il Città di Gela. Come già all’andata alla vittoria si aggiunge la beffa visto che i gelesi sono rimasti in inferiorità numerica e sotto di un uomo hanno trovato la rete di Flores, subentrato dalla panchina, che ha deciso la sfida all’87’. Nel finale ammonito De Caro che era diffidato e salterà la prossima.

In campo il tecnico ed ex giocatore biancoscudato manda Giardino in porta, prima volta che Sorrentino salta una partita, gli altri under sono Bonofiglio sulla fascia e Oliviero nel tridente d’attacco. Bosia titolare con Trasciani e Clemente, in mezzo al campo regia affidata a Garufi e Matese con Pedicone largo a sinistra. Tridente d’attacco come scorsa settimana Oliviero, Tedesco e Zerbo. Diverse le novità con anche l’esordio di Kaprof a partita in corso.

Nulla però è bastato ad evitare il quarto risultato consecutivo senza vittoria, il Messina ha incassato la quinta sconfitta, terza in trasferta e seconda in questo girone di ritorno. Oltretutto, anche se c’è stato poco tempo per lavorare, non si è visto un Messina così diverso da quello di settimana scorsa con l’ultima di Romano. Una sconfitta che fa male in un girone di ritorno che dovrà vedere presto i biancoscudati trovare una propria nuova identità di gioco.

Città di Gela – Acr Messina 1-0

Un primo tempo che regala poche emozioni. Basti pensare che la prima vera occasione arriva al 20’ per il Gela con Gigante che impegna Giardino che deve deviare in angolo, il portiere classe 2008 si fa trovare pronto su una conclusione violenta, un bel biglietto da visita. Risponde il Messina che arriva a pareggiare il conto degli angoli con Bonofiglio che sfonda sulla fascia destra, ma null’altro da parte di entrambe le squadre. La prima frazione si conclude senza recupero e sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa si mette subito in discesa per il Messina con Tuccio, già ammonito a fine primo tempo per simulazione, commette un brutto intervento e l’arbitro gli mostra il secondo giallo, ospiti che quindi hanno la possibilità di giocare quasi per intero il secondo tempo in superiorità numerica. Il Messina prova a sfruttare gli spazi e al 50’ su lancio lungo di Zerbo Tedesco vince il duello con il difensore avversario, ma affretta la conclusione da fuori area facile preda di Colace. Nonostante l’inferiorità numerica il Gela va vicino al gol del vantaggio, si gira bene in area Maltese che dal limite dell’area piccola fa la barba al palo con un tiro in diagonale. La replica del Messina al 57’ con la conclusione da fuori di Garufi, pallone che non esce di molto, l’arbitro ha visto una deviazione e comanda calcio d’angolo.

Superata l’ora di gioco mister Parisi ricorre a tutti i cambi, prima sistema la difesa con i tre uomini ammoniti non vuole rischiare, poi opera un triplo cambio e tra questi in campo anche Kaprof negli ultimi venti minuti. All’82’ però ancora pericolosa la formazione di casa con Baldeh che va vicino al vantaggio. La partita si sblocca in favore dei locali all’87’, a segno il nuovo acquisto Flores. Quattro i minuti di recupero nel finale, il Messina cinge d’assegio la porta del Gela e colleziona angoli, ultimo pallone utile messo in mezzo, Tedesco svetta di testa ma non c’entra lo specchio.

Tabellino

Città di Gela (4-2-3-1): Colace; Argentati, Giuliano, Sbuttoni, La Rosa; Teijo, Giacomarro; Maltese (dal 78’ Cangemi), Gigante (dal 54’ Baldeh), Tuccio; Aperi (dal 68’ Flores).

In panchina: Florulli, Sinatra, Eguaseki, Siino, Naoum Reda, Berto Nicolo.

Allenatore: Maurizio Nassi (Misiti squalificato).

Acr Messina (3-5-2): Giardino; Clemente (dal 62’ De Caro), Trasciani, Bosia (dal 62’ Orlando); Bonofiglio (dal 71’ Bombaci), Garufi, Matese (dal 71’ Saverino), Pedicone (dal 71’ Kaprof); Zerbo, Tedesco, Oliviero.

In panchina: Sorrentino, Zucco, Papallo, Roseti.

Allenatore: Alessandro Parisi.

Marcatori: Flores 87’ (G).

Ammoniti: Trasciani (M), Tuccio (G), Clemente (M), Bosia (M), De Caro (M).

Espulso Tuccio (G) doppia ammonizione al 47’.

Calci d’angolo: 1-4. Recupero: 0’ + 4’.

Arbitro: Tierno di Sala Consilina.

Assistenti: Cavallaro di Rovigo & Noushehvar di Padova.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook di Acr Messina