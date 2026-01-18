 19 gennaio, a Taormina scuole e impianti sportivi chiusi per l'allerta meteo

19 gennaio, a Taormina scuole e impianti sportivi chiusi per l’allerta meteo

Redazione

domenica 18 Gennaio 2026 - 16:45

In vista del maltermpo, il Comune dispone la chiusura per lunedì di cimiteri e strutture

TAORMINA . Allerta meteo nel Messinese, con possibili mareggiate. “In considerazione delle condizioni di rischio e a tutela dell’incolumità pubblica, il sindaco di Taormina ha disposto, per la giornata di lunedì 19 gennaio la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del Parco Florence Trevelyan – Villa comunale, dei cimiteri civici di Taormina Centro e Trappitello, di musei e palazzi storici e impianti sportivi”. Lo comunica l’amministrazione comunale.

“Il sindaco invita tutta la cittadinanza alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti non necessari e a rispettare scrupolosamente le disposizioni, adottate esclusivamente per la sicurezza di tutti. La collaborazione di ciascuno è fondamentale per affrontare situazioni potenzialmente critiche con senso civico e responsabilità”.

