Dopo Taranto-Messina provvedimenti per Modica e Paolucci

Uno squalificato nel Crotone. Il punto sul girone C dopo la 22ª giornata, la capolista Benevento fermata dalla neve. Salvezza diretta distante sei punti

MESSINA – La trasferta di Francavilla Fontana, tra Taranto e Messina, è stata sentita sia in campo che fuori. Puniti con un’ammonizione tra i biancoscudati il dirigente Luca Paolucci e Giacomo Modica, allenatore del Messina. Inoltre tra i biancoscudati finiscono nel referto del giudice sportivo anche Cominetti, primo giallo in campionato per lui come per Morleo e il giovane Adragna, entrato in campo molto combattivo. Un giallo in quel di Francavilla Fontana inoltre anche a Pedicillo, in questo modo il centrocampista entra tra i diffidati in compagnia di Krapikas e Petrucci, è il suo quarto in stagione.

In casa Taranto rimedia una giornata Guarracino colpevole di “aver tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata” per cui ha rimediato il rosso diretto. Infine con sguardo al Crotone, prossimo avversario del Messina, giallo pesante a Cargnelutti che salterà la sfida del “Franco Scoglio” per recidività in ammonizione, era la quinta. Giron invece sarà diffidato ma a disposizione.

La società Acr Messina inoltre fa sapere che “a partire dalla prossima gara casalinga contro il Crotone, il prezzo dei biglietti ‘Amici del Messina’ per l’ingresso in Curva è stato ridotto, come promesso dal presidente Stefano Alaimo. Il costo del tagliando sarà di 12€ più diritti di prevendita, invece di 14€ oltre i diritti. Restano invariati i prezzi per la Tribuna e le agevolazioni per under 18, donne e over 65”.

La classifica del girone C

Il Monopoli superando il Foggia in casa si prende la testa della classifica con 44 punti, alle sue spalle il Benevento fermato dalla neve, la sfida in casa del Potenza sarà recuperata il 21 gennaio prossimo. Nello scontro d’alta classifica tra Audace Cerignola e Avellino le due squadre si annullano, il Crotone prossimo avversario del Messina è corsaro in casa del Trapani, sconfitta interna anche per il Catania che cede alla Juventus NextGen.

In fondo alla classifica sorride il Messina che strappa alla fine i tre punti col Taranto sul neutro di Francavilla Fontana. La salvezza diretta dista adesso sei punti visto che il Foggia che occupa la quindicesima posizione ha perso col Monopoli. Fermata anche la Casertana tra le mura amiche contro il Picerno. La Turris non compie il miracolo in casa del Latina che dunque mantiene le distanze dai biancoscudati.

Questa la classifica: Monopoli 44, Benevento* 43, Audace Cerignola 39, Avellino 37, Crotone e Potenza* 36, Picerno 32, Catania e Giugliano 31, Trapani 29 chiude la zona playoff. Cavese e Sorrento 28, Team Altamura 27, Latina 26, Foggia 25. La griglia playout inizia con la Juventus NextGen 24, Casertana 20, Acr Messina 19, Turris 12, Taranto 3.

Immagine in evidenza di Francesco Saya,

dalla pagina Facebook Acr Messina