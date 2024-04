Doppio binario, focus sull’impatto a Taormina

Primo tavolo tecnico tra Comune ed Rfi avviato per approfondire le tematiche del territorio: accessibilità alla stazione e congestionamento a Trappitello

TAORMINA – Primo incontro del Tavolo Tecnico istituito da Comune di Taormina e Rfi per approfondire le tematiche relative al territorio comunale in relazione al raddoppio ferroviario Fiumefreddo-Messina. L’incontro ha avuto l’obiettivo di esaminare i potenziali impatti del progetto sul territorio, con particolare attenzione alla vivibilità durante le fasi di cantiere e alla piena funzionalità del sistema ferroviario in fase di realizzazione.

Tra i temi principali affrontati figurano l’accessibilità al centro urbano da parte dei viaggiatori che arriveranno alla stazione interrata di Taormina (ubicata in contrada S. Antonio) e la gestione del traffico veicolare nella frazione di Trappitello, che potrebbe aumentare con la realizzazione della stazione di Alcantara.

Per quanto riguarda la connessione tra la stazione di Taormina e il centro storico, Rfi si è impegnata a valutare la possibilità di condurre studi finalizzati all’ottimizzazione del sistema di accessibilità, considerando anche gli aspetti normativi. In merito a Trappitello, dopo un’analisi approfondita dei possibili impatti della nuova fermata di Alcantara sulla popolosa frazione, Rfi, in stretta collaborazione con il tavolo tecnico operativo previsto in ambito regionale, redigerà un’analisi multicriteria entro 90-120 giorni. L’analisi esaminerà diverse opzioni di viabilità alternativa alla SS 185 (via Francavilla), confrontandone anche i costi, con l’obiettivo di individuare le migliori modalità di finanziamento da discutere all’interno del tavolo tecnico.

L’avvio del Tavolo tecnico rappresenta un passo importante per garantire una pianificazione attenta del raddoppio ferroviario Fiumefreddo-Messina, tenendo conto delle esigenze del territorio di Taormina e minimizzando i potenziali impatti negativi.