Doppio binario, ok del Cas al collegamento diretto tra i cantieri di S. Alessio e Nizza e la A18 INTERVISTA - Tempostretto

Il Dg Fazio ha firmato i pareri favorevoli per l'istruttoria dei progetti da inviare al Ministero. Le opere serviranno a scongiurare il caos sulla Ss114 (è previsto il transito di circa 300 mezzi pesanti al giorno)

di Carmelo Caspanello

Il sindaco di Roccalumera Lombardo: “Con la firma del Dg del Cas si concretizza un passaggio fondamentale per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati in Prefettura il 13 luglio”

MESSINA – Il via libera è giunto questa mattina. Il direttore generale del Cas (Consorzio per le autostrade siciliane), Franco Calogero Fazio, ha firmato i pareri favorevoli per l’istruttoria dei progetti inerenti le bretelle di collegamento diretto tra i cantieri per la realizzazione del doppio binario e l’A 18. Gli elaborati possono così essere inviati al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Intanto per quanto concerne S. Alessio Siculo e Nizza di Sicilia. Bisognerà ancora attendere qualche settimana, invece, per la bretella di Itala-Scaletta.

“Non lasceremo che il comprensorio muoia a causa dei lavori…”

“Oggi – ha commentato il sindaco di Roccalumera e deputato regionale Giuseppe Lombardo – si concretizza un altro passaggio fondamentale per raggiungere entro l’estate 2024 quell’obiettivo che ci siamo prefissati nell’incontro in Prefettura del 13 luglio scorso, e cioè la realizzazione delle bretelle di accesso diretto dai cantieri all’autostrada”. Subito dopo la riunione in prefettura di luglio, Lombardo, insieme agli altri sindaci del comprensorio, era stato perentorio: “Non lasceremo che Roccalumera muoia a causa dei lavori, seppur importantissimi per lo sviluppo del territorio, legati alla realizzazione del doppio binario.

Siamo pronti – ebbe a dire – a fare le barricate se non si mette in atto una soluzione concreta per quanto concerne il transito verso i cantieri dei mezzi pesanti. Ben 336 al giorno, per dieci anni. Sarebbe la morte socio-economica del paese e della riviera, dalla quale non si risorgerebbe più”.

Quel veto sulla seconda “talpa”

Il Comune di Roccalumera ha messo il “veto” per il passaggio della seconda “Talpa” che dovrebbe giungere dalla Cina per raggiungere i cantieri in vista della realizzazione delle gallerie. La prima è arrivata lo scorso 7 novembre. Un lungo convoglio, che ha compreso anche forze dell’ordine, uomini della Protezione civile e tecnici dell’Anas lungo il trasferimento da Messina al cantiere jonico di Nizza di Sicilia. La firma odierna del dirigente generale del Cas, Franco Calogero Fazio, ha spianato la strada al passaggio della seconda talpa? “Al momento no – risponde il sindaco e deputato Lombardo, che si è recato anche sul cantiere – in quanto toglieremo il veto al passaggio solo nel momento in cui prenderanno il via i lavori per la realizzazione delle bretelle”.