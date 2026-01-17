 Sigep World, trionfo dell'Antonello: primo posto nel concorso di gelato per gli istituti alberghieri

Redazione

sabato 17 Gennaio 2026 - 10:00

La vittoria ieri alla Fiera mondiale di Rimini, giunta alla 47esima edizione: "Portato in alto il nome della città"

RIMINI – L’IIS Antonello di Messina ha conquistato il primo posto al Concorso nazionale di Gelato per Istituti Alberghieri, intitolato alla memoria di Vittorio Bartyan, titolare della Telme e Past President di Acomag. Lo ha raccontato lo stesso istituto attraverso i propri canali ufficiali, dopo aver trionfato alla 47esima edizione di Sigep World.

Le studentesse dell’Antonello al Sigep

Sigep World è l’evento di riferimento per pasticceri, gelatai e pizzaioli. Ogni anno a Rimini si riuniscono in centinaia, sfidandosi con le proprie specialità, provenienti da ogni parte del mondo. Nel caso dell’ISS Antonello, a distinguersi sono state le studentesse dell’indirizzo enogastronomia, Emanuela Russo, Aurora Falcone e Nunzia Costantino che, accompagnate dalla dirigente Daniela Pistorino e dai docenti Antonino Iannazzo, Giuseppe Porco, Pietro Arena, Giuseppe Pagano e Santina Cosenza “hanno portato in alto il nome e la tradizione del nostro istituto e della nostra città”.

Il team dell’Antonello ha ottenuto il massimo dei voti con le proposte “Soffio Mediterraneo”, “Nobel story” e “Sinfonia tropicale”. La preside Pistorino ha dichiarato: “Grande soddisfazione questo importante premio che sugella l’impegno dei primi mesi di questa dirigenza. Questo importante riconoscimento per il nostro Istituto conferma la qualità dell’offerta formativa e l’impegno costante nella valorizzazione dei giovani talenti e delle eccellenze del settore enogastronomico”. I ragazzi porteranno come premio un forno di ultima generazione che arricchirà la dotazione dell’istituto messinese, un campionario di prodotti di eccellenza per la produzione del gelato. Molto importante anche la possibilità di ospitare nell’istituto il concorso di selezione per l’anno 2026/2027 della Sigep.

Attesa per i messinesi al Sigep

Al Sigep partecipano anche diversi maestri pasticceri e gelatai di Messina e provincia. È attesa per le rispettive sfide. Nel 2025 il messinese Vincenzo La Monica, da Venetico, ha trionfato sia nella classifica generale sia tra gli Under 25. E nella stessa edizione il gusto “di gelato poi chiamato “Halleluja” dei fratelli Alessandro e Vincenzo Squatrito del Ritrovo Orchidea, di Oliveri, è stato scelto come gelato del Giubileo.

