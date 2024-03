Doppio binario. Sopralluogo ok, la talpa può passare sui ponti di Nizza e S. Teresa a 5 km/h

Nonostante il degrado di alcuni elementi strutturali, il transito è stato giudicato fattibile dalla ditta incaricata del trasporto eccezionale, seppur con alcune prescrizioni

di Carmelo Caspanello

La fresa gigante destinata a scavare le gallerie di Forza d’Agrò, nel quadro del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo, potrà attraversare i ponti sul torrente Landro a Nizza di Sicilia e sul “Porto Salvo” a Santa Teresa di Riva. Lo ha stabilito un sopralluogo tecnico effettuato il 23 marzo dalla ditta incaricata del trasporto eccezionale della Tbm (Tunnel boring machine). Nonostante il degrado di alcuni elementi strutturali, il transito è stato giudicato fattibile, seppur con alcune prescrizioni. La velocità del convoglio sarà limitata a 5 chilometri orari per evitare vibrazioni eccessive. Inoltre, la Tbm dovrà transitare in posizione eccentrica per sollecitare le travi nella maniera più uniforme possibile.

“Un canale tombato”

La presenza del ponte Landro, un canale tombato non identificato negli studi iniziali, aveva sollevato dubbi sulla fattibilità del trasporto. A sollevare la questione era stato il deputato regionale e sindaco di Roccalumera, Giuseppe Lombardo, che aveva chiesto garanzie sulla sicurezza del percorso e sul rispetto delle prescrizioni ambientali.

Dialogo aperto e prossimi passi

I sopralluoghi del 23 marzo hanno fugato i dubbi principali. Nei prossimi giorni il sindaco Lombardo incontrerà a Palermo il commissario Palazzo e il rappresentante del Consorzio di imprese per discutere delle criticità che potrebbero essere legate all’esecuzione del doppio binario. Nel corso di una conferenza stampa, lunedì mattina, il parlamentare regionale si era soffermato sull’importanza “di rispettare le prescrizioni ambientali”, sottolineando che “non vi è alcuna contrarietà alla realizzazione dell’opera. L’unico obiettivo – ribadisce – è alleviare i disagi alla popolazione e garantire la massima sicurezza”. Il raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo è un’opera strategica per il potenziamento della rete ferroviaria siciliana e il suo completamento è atteso con impazienza da cittadini e pendolari.