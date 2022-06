Doppio colpo degli incivili: marciapiede inaccessibile - Tempostretto

I marciapiedi di Messina continuano ad essere preda di incivili che manifestano la loro pessima educazione in vari modi. In questo caso, allo stesso tempo, c’è chi ha abbandonato impropriamente la spazzatura e chi ha parcheggiato in modo irregolare. E’ così il lettore che ha inviato la segnalazione al nostro numero WhatsApp 366.8726275 si chiede con giustificata irritazione: “Fra auto e spazzatura dove si passa?”

