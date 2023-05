Dove si mangia meglio? Nelle prime 100 città al mondo Palermo, Catania e Taormina, fuori Messina - Tempostretto

Tasta Atlas stila la classifica per le specialità locali. Le italiane sono 15 su 100, 4 tra le prime 10 e 2 sul podio, Firenze e Roma. Messina non c'è

Il celebre sito Taste Atlas ha stilato la classifica delle 100 migliori città in cui provare le specialità culinarie locali. La graduatoria assegna un coefficiente a ogni città e l’Italia è grande protagonista, con 4 città nelle prime dieci posizioni e 15 in top 100. Non c’è, però, Messina. Nonostante in riva allo Stretto si mangi benissimo e siano tante le specialità proposte, la città è fuori dalla classifica, ma c’è Taormina a rappresentare il messinese. La Perla dello Ionio si ferma al 42esimo posto, subito seguita da Palermo, 43esima. E c’è anche Catania, al 55esimo posto.

Comanda Firenze, seconda Roma

Al comando c’è Firenze, seguita da Roma, mentre Napoli sfiora il podio e si posiziona al quarto posto, superata da Lima, capitale del Perù. Decima Milano, undicesima Venezia. Presenti anche Genova, Bologna, Torino, Modena, Sorrento, Verona e Siena, ultima tra le italiane al 77esimo posto.

Turismo

Il motivo è presto detto: queste classifiche prendono in considerazione solo i posti turistici. Messina non lo è.