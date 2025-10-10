 "Dovevo soccorrere il mio amico" ma era evaso, processo a 47enne

“Dovevo soccorrere il mio amico” ma era evaso, processo a 47enne

Alessandra Serio

“Dovevo soccorrere il mio amico” ma era evaso, processo a 47enne

venerdì 10 Ottobre 2025 - 20:05

Era ai domiciliari per l'estorsione all'anziano ricattato: "paga o tua moglie saprà che la tradisci"

Messina – Sarà processato il 47enne arrestato dai Carabinieri per evasione dai domiciliari. L’uomo è comparso davanti al giudice per la direttissima ma il processo è stato rinviato al prossimo 17 dicembre perché il suo difensore, l’avvocato Ignazio Panebianco.

Estorsione con ricatto

L’uomo è stato fermato in auto dai militari della Compagnia Messina sud che lo hanno subito riconosciuto. Il 47enne, ai domiciliari per il “ricatto a sfondo di corna”, è stato sorpreso fuori dall’abitazione di Villagio Aldisio: girava in auto insieme ad un altro pregiudicato che addosso aveva una dose di crack per uso personale.

L’allegra compagnia di pregiudicati

“Mi ha chiamato dicendo che aveva bisogno di aiuto, non potevo abbandonarlo”, sono state le parole del 47enne agli uomini in divisa, che lo hanno arrestato per evasione. Adesso attende di essere giudicato col rito abbreviato ed è tornato ai domiciliari. Il pubblico ministero aveva chiesto che gli venisse applicato l’obbligo di firma ma l’avvocato Panebianco si è opposto e il giudice non ha applicato altre misure, “bastando” i domiciliari già disposti per l’arresto del settembre scorso. L’amico sorpreso in auto con lui dai Carabinieri è invece stato segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La vittoria politica della Flotilla e le piazze contro il genocidio
Ricomincia la Scuoletta: gli ospiti di Casa Serena tornano sui banchi VIDEO
Ritardi nei referti istologici, è morta Maria Cristina Gallo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED