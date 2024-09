Dressage, ritorno in pista vincente per i cavalieri dell’Asd Equiagrò

Eccellenti risultati a Palermo nella finale regionale del "Progetto Sport Fabio Mangilli"

Dopo alcuni mesi di pausa i cavalieri della “Asd Equiagrò” – Villa Santa Maria Equestrian Center tornano sui campi di gara riportando eccellenti risultati in tutte le loro categorie. Nella Caserma Cascino, a Palermo, si è svolta l’ultima tappa, nonché finale regionale, del “Progetto Sport Fabio Mangilli” per la disciplina del dressage.

Andrea Garufi in sella a Jufalo, classificatosi primo in entrambe le sue categorie (E100 e E110) con un punteggio percentuale rispettivamente di 83,00 e 85,00 punti percentuali, ha consolidato la prima posizione a livello regionale con un punteggio complessivo di 332 punti percentuali, aggiudicandosi di diritto la convocazione nella categoria Debuttanti alla finale nazionale che si terrà a Rocca di Papa il prossimo 12 e 13 ottobre.

Matilda Villari in sella a DJ, con un terzo posto nella categoria E60 con 72,00 punti percentuali ed un quarto posto nella categoria E80 con 72,50 punti percentuali, si è classificata seconda al livello regionale nella categoria Promesse.

Asia Costa in sella a Indio ha ottenuto un quarto posto nella categoria E60 con 70,250 punti percentuali e un primo posto nella categoria E80 con 73,250 punti percentuali aggiudicandosi così la vittoria di tappa nella sua categoria.

Alice Busca in sella a Perla si è classificata prima nelle categorie I20 e ID30 con un punteggio rispettivamente di 79,50 e 85,00 punti percentuali e sesta nella categoria E60 con un punteggio percentuale di 65,00, classificandosi prima a livello regionale nella categoria Pulcini.

Ma le due giornate di gara sono state anche l’occasione per la discesa in pista di due new entry, Francesca Celi in sella a Zenta, che ha ottenuto un undicesimo posto nella categoria E60 con il punteggio di 60,00 punti percentuali e un settimo posto nella categoria E80 con il punteggio di 64,250 punti percentuali, e la giovanissima Ginevra Marisca (5 anni), figlia d’arte, in sella a Camilla che nella ripresa libera per la categoria ID10 ha emozionato tutti per la determinazione e la precisione con la quale ha eseguito le riprese, che le hanno fatto guadagnare un punteggio di 81,00 punti percentuali il primo giorno e 85,00 punti percentuali il secondo giorno.

Grandi soddisfazioni per i ragazzi, ma anche per gli istruttori Serena Rizzo e Fabrizio Marisca che con passione e dedizione seguono i loro atleti.