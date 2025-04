Droga tra Messina e Calabria, definitive 4 condanne dell’operazione Broken

Processo da rifare per altri 5. Il blitz dei carabinieri nel 2022, agli atti anche le estorsioni al porto di Tremestieri e il concerto di Niko Pandetta a "casa" del boss

Sono definitive le condanne per gli imputati dell’operazione Broken, l’inchiesta dei Carabinieri sfociata nel blitz anti droga tra Messina e Calabria nel luglio del 2022. La Corte di Cassazione ha confermato 4 condanne, annullando con rinvio il verdetto per altri 5 imputati. Il procuratore generale aveva chiesto il rigetto di tutti i ricorsi, i giudici hanno invece accolto in parte le ragioni degli avvocati Salvatore Silvestro, Pietro Ruggeri, Antonello Scordo e Davide Vigna.

La sentenza

Diventa definitivo quindi il verdetto di condanna stabilito nel luglio 2024 dalla Corte d’Appello di Messina per una parte degli imputati. Ecco la sentenza: 8 anni la condanna decisa per Carmelo Barile, 2 anni e 8 mesi per Cettina Mazzeo, 20 anni per Giuseppe Mazzeo, che si riforniva in Calabra dal gruppo guidato da Paolo Nirta, condannato a 15 anni, considerato capo dell’omonima famiglia di San Luca.

La Suprema Corte ha invece annullato altre cinque condanne, rimandando alla Corte d’appello il processo su alcuni punti. E’ da rivedere, in particolare, l’effettivo coinvolgimento degli imputati nell’associazione.

Ecco le condanne “da rifare”: Giuseppe Castorino (11 anni in appello nel 2024), Graziano Castorino (13) Rosario Abate (7 anni), Maria Minutoli (9 anni e 2 mesi), Maurizio Savoca (11 anni).

ll concerto di Niko Pandetta e le estorsioni ai cantieri edili

Il blitz è scattato con 16 arresti nel 2022. Al vaglio degli inquirenti, oltre all’ingente traffico di droga che arrivava anche sui Nebrodi, tramite i tortoriciani, anche le estorsioni alle ditte edili e anche al cantiere del porto di Tremestieri, praticate dal gruppo dei messinesi, oltre alla gran quantità di episodi di spaccio in tutta la zona sud. Nelle intercettazioni, invece, spunta fuori invece il nome del rapper catanese ormai stranoto per le vicissitudini giudiziarie Niko Pandetta (leggi qui i dettagli).