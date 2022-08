Brolo, annullato il concerto di Niko Pandetta - Tempostretto

I gestori del lido parlano di ragioni di ordine pubblico per l'esibizione del trapper catanese annullata

BROLO – E’ saltato il concerto di Niko Pandetta previsto in un lido di Brolo la sera del 2 agosto. I gestori del locale non specificano i motivi ma li inquadrano in “questioni legate all’ordine e sicurezza pubblica”.

Non è il primo evento del trapper catanese annullato, in diverse zone del Paese. In alcuni casi è stata la Questura locale ad intervenire, in altri gli stessi organizzatori hanno fatto marcia indietro dopo le polemiche suscitate dalle esibizioni del cantante, giudicate discutibili per i suoi richiami espliciti alla criminalità.

In una recente inchiesta dei Carabinieri di Messina è emerso il retroscena di un altro concerto passato del cantante, nipote di un boss catanese. Ovvero la sua esibizione, accertata dagli investigatori, alla festa di compleanno del figlio di un boss della ndrangheta di San Luca. A “svelarlo” alle cimici dell’Arma sono stati due soggetti messinesi coinvolti nella retata dello scorso luglio, battezzata Operazione Blanco.