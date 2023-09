Due cantanti messinesi al festival Scruscio. Red Ronnie: “Messina più aperta a musica e giovani” VIDEO - Tempostretto

Nel videomessaggio il critico musicale loda anche il progetto “Un palco per tutti”, che ha realizzato il sogno di tanti giovani artisti

servizio di Silvia De Domenico

Maria Carola Giardina e Annalaura Pinciotto rappresenteranno la città dello Stretto alla kermesse siciliana “Scruscio”. Saliranno sul palco palermitano insieme a Red Ronnie e artisti della nuova generazione. Una 15esima edizione che avrà luogo a Terrasini, in provincia di Palermo, il prossimo 21 settembre.

Le due giovani cantanti messinesi, dopo il tour estivo “New Musica Art” organizzato da Radio Zenith, sono pronte a lanciare i loro inediti e farsi conoscere fuori dai confini messinesi. La conduttrice e presidente della radio Teresa Impollonia, racconta mesi di duro lavoro per accompagnarle a distinguersi tra gli altri ed essere selezionate per partecipare al festival palermitano condotto da Massimo Minutella. Una chance importante per chi sogna di emergere nella musica.

“Un palco per tutti” ha realizzato il sogno di tanti giovani

Il conduttore e critico musicale italiano Ronnie, nel suo videomessaggio a Tempostretto, ha sottolineato come Messina appaia ai suoi occhi sempre più aperta alla musica e ai giovani. Ha inoltre lodato il progetto comunale “Un palco per tutti”, portato avanti dall’assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata. Un’iniziativa che anche quest’estate, dopo la prima edizione nel periodo di Natale, ha dato l’opportunità a tanti artisti messinesi sconosciuti di esibirsi gratuitamente per una notte sul palco dell’Arena di Villa Dante.