Dal "palco per tutti" agli eventi a Piazza Cairoli: ultimi giorni di festa e musica a Messina VIDEO - Tempostretto

Il 6 gennaio al Duomo 20 tra artisti e band messinesi si alterneranno di fronte alla città. Intanto dal 3 all'8 tributi, musica e ballo anche a Cairoli

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Le festività natalizie sono ormai agli sgoccioli. Il 4 gennaio sarà Alberto Urso a chiudere con l’ultimo dei grandi eventi programmati dall’amministrazione, ma Messina avrà musica e concerti ancora fino a domenica 8 dicembre. Sono due i palchi interessati in città: quello di Piazza Duomo e quello “nuovo” a Piazza Cairoli, nato dopo lo smantellamento del villaggio di Natale.

Cannata: “Diamo ai giovani una vetrina”

Al Duomo Alberto Urso lascerà spazio all’ultima serata delle festività, in programma il 6 gennaio, quella dedicata al “Palco per tutti”. L’iniziativa coinvolgerà 20 tra artisti e band messinesi, che si alterneranno di fronte ai propri concittadini per mettere in scena tutto il proprio talento. Un’iniziativa fortemente voluta dall’assessora alle politiche giovanili, Liana Cannata: “Il 6 gennaio dalle 19.30 si esibiranno sul palco 20 tra cantanti e band. Chiuderà le manifestazioni natalizie e sarà un gennaio tutto messinese, dopo il concerto di Alberto Urso, a cui aggiungiamo questi giovani messinesi. A volte ci si lamenta che non ci siano occasioni per i giovani, questa sarà un’ottima vetrina e speriamo che la città risponderà con grande partecipazione”.

Musica e ballo a Piazza Cairoli

L’elenco di chi parteciperà non è stato ancora svelato e ai 20 tra artisti e band si aggiungeranno anche “ospiti” come Skilla, il rapper messinese. Intanto dal 3 all’8 gennaio, a Piazza Cairoli ci si esibirà su un altro palco. Ci sarà una postazione affidata a Radio Zenith e svariati tributi, come quello a Massimo Ranieri dei Moon Live o a Zucchero Fornaciari della Band Deragli. Eventi anche nelle mattinate di venerdì, sabato e domenica, tra ballo, animazione e perfino l’arrivo della Befana, in programma il 6 mattina. Tra i partecipanti anche Gesuè Pagano, la band Match Music, Pippo Portera con il tributo Blue Story Band Soul Man, Sueno de Bailar e la New Music Art Dance. Tra danza e musica live, anche Piazza Cairoli saluterà così le festività natalizie.