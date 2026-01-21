Due frane lungo la SS114: chiusure e deviazioni a Messina, Giardini Naxos e Sant’Alessio

Il bollettino dell'Anas. Riaperta la SS185 a Novara di Sicilia

In un bollettino relativo ai danni causati dal ciclone Harry, l’Anas ha parlato anche delle criticità lungo la Strata statale 114 “Orientale Sicula”. Due le frane che hanno colpito la SS114, che risulta “chiusa dal km 11,400 al km 14,700, a Messina, e dal km 50,000 al km 51,000 a Giardini Naxos, nell’area metropolitana di Messina, in entrambe le direzioni”.

Inoltre Anas ha spiegato che “a seguito dell’esondazione del fiume Agrò, è stata chiusa, in entrambe le direzioni, sempre la statale 114, dal km 35,500 al km 35,400 a Sant’Alessio Siculo, in provincia di Messina”. Riaperta invece la SS185 “Di Sella Mandrazzi” al km 24,750 a Novara di Sicilia.

L’Anas si è detta “impegnata da oltre 24 ore per fronteggiare il ciclone Harry e il maltempo che si è abbattuto in particolare sul Sud Italia e sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Lì si sono registrate cadute di alberi, esondazioni, frane e allagamenti lungo le strade”.