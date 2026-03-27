Stasera “doppia” Via Crucis: le strade impegnate e gli orari di passaggio

Si svolgeranno contemporaneamente la processione di Santa Eustochia e quella tra la Chiesa San Giacomo e Provinciale

MESSINA – Doppio appuntamento religioso venerdì 27 marzo. Con l’avvicinarsi della Pasqua, proseguono le processioni in città e ce ne saranno due in concomitanza.

Via Crucis, doppio appuntamento

Alle 21, infatti, si svolgerà la tradizionale processione della “Via Crucis di Santa Eustochia”, con partenza dalla Chiesa Nuovo Oratorio della Pace, in via XXIV Maggio n. 58 e arrivo al Monastero di Montevergine. Ma alle 18.30, invece, un’altra processione partirà dalla Chiesa di San Giacomo per poi passare da via Buganza, viale S. Martino (direzione nord-sud), via Don Orione, Chiesa “S. Maria Consolata – Don Orione”, viale S. Martino, Villa Dante (pista ciclabile lato mare), Chiesa dei Miracoli, viale S. Martino (direzione nord-sud), con arrivo previsto alle 20.30 presso la Chiesa “S. Maria di Gesù Inferiore”, a Provinciale.

Durante il passaggio del corteo religioso sarà disposta l’interdizione temporanea al transito veicolare lungo le strade interessate, con presidi a cura delle Forze dell’Ordine e con il supporto di personale incaricato a cura e spese dello stesso organizzatore. Sarà in ogni caso garantito il transito dei mezzi di emergenza e delle Forze dell’Ordine, anche mediante eventuale sospensione temporanea della processione.