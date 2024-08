Due turisti in un dirupo a Vulcano, in soccorso i vigili del fuoco

Ieri l'intervento del Comando di Messina

VULCANO – Fanno un’escursione in quad ma precipitano in un dirupo. Così i vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti ieri intorno alle 20 per soccorrere due turisti. iI due si trovavano nella frazione di Gelso e sono stati prontamente soccorsi dalla squadra Aib VF di Vulcano. E poi stati affidati al personale medico dell’isola.

Come mezzi, i vigili del fuoco hanno utilizzato un’autopompa con serbatoio (Aps) e pick-up con modulo attrezzato.

Foto e video dei vigili del fuoco di Messina.