Dumbravanu è l’ultimo acquisto del Messina: “Non vedo l’ora di scendere in campo”

Ecco finalmente il difensore centrale. È mancino e può giocare nella difesa a tre o a quattro. Il ds Roma: "Abbiamo dato equilibrio, il mercato chiude domani"

MESSINA – Il Messina ha presentato l’ultimo arrivato ed è il tanto agognato difensore centrale. Daniel Dumbravanu, doppio passaporto per lui moldavo e romeno, ha 22 anni e come Rosafio arriva in prestito dalla Spal. È cresciuto nella Primavera del Genova e ha 16 presenze in Lega Pro tra Siena e Lucchese. Con la Spal in questo inizio di campionato non ha trovato tanto spazio e per rilanciarsi, sentendo il consiglio di Rosafio, ha deciso di venire a Messina quando era stato cercato anche dal Cluj.

Il direttore sportivo Domenico Roma presentandolo ha detto: “Ringraziamo Filippo Fusco (direttore tecnico della Spal, ndr), Daniel è un difensore centrale di piede mancino con un passato nelle giovanili del Genoa, e ha giocato a Siena e Lucca. Quest’anno ha trovato poco spazio ma sono sicuro che ci potrà dare una mano importante”. Sul mercato del Messina il ds non dice chiaramente che è chiuso, quindi potrebbero esserci ancora movimenti in uscita e conseguentemente in entrata.

Queste le prime parole di Dumbravanu: “Grazie al direttore e alla società per la fiducia, sono pronto e non vedo l’ora di scendere in campo per aiutare la squadra. Alla Spal c’è stata una situazione difficile, si è partiti con un’idea e ci siamo ritrovati in momento più specifico e non posso dire quali sono state le scelte. Quello ormai è il passato, guardo al presente sono qui con la testa e guardo al Messina. Ho giocato spesso in una difesa a tre, ma mi adeguo alle preferenze del mister, solitamente gioco o centrale a sinistra o come braccetto sempre da quella parte. Dove serve la mia mano sono sempre pronto, prima di venire qui avevo sentito nei giorni scorsi Marco (Rosafio, ndr) e mi aveva parlato solo bene della società”.

Il punto sul mercato del ds Roma

Durante la conferenza stampa il direttore sportivo ha fatto capire che la squadra è stata puntellata ma il mercato è ancora aperto e quindi tutto può ancora succedere, sia che arrivi qualcuno sia che qualcuno possa andare via: “È un onore che i nostri calciatori si stiano mettendo in vetrina e siano seguiti da squadre anche di categorie superiori. I nostri giocatori sono importanti per noi e dobbiamo dare la giusta valutazione in campo, chi li vuole sappia che hanno un valore tecnico, tattico ed economico. Ci priveremo di loro solo a fronte di offerte congrue e giuste”.

“Il mercato – prosegue il ds – chiude domani alle venti, può succedere ancora di tutto e siamo attenti su ogni fronte. In questa finestra di mercato abbiamo cercato di dare un equilibrio al Messina e fino a questo momento speriamo di averlo trovato, ma è giusto stare il più attenti possibile. Posso assicurare che tanti calciatori nostri hanno avuto richieste, anche gente che non potete immaginare. Questo naturalmente ci fa piacere perché significa che stiamo lavorando in maniera adeguata ed è merito della società, del presidente, dell’allenatore, di tutti. Anche dei ragazzi che mettono ogni giorno il cuore oltre l’ostacolo per migliorare”.

Risolto il contratto con Lorenzo Tropea

La società ha inoltre comunicato la rescissione contrattuale con il terzino Lorenzo Tropea che era in prestito dall’Empoli. Per lui una stagione con sole 5 presenze tra campionato e Coppa Italia, di cui 3 da titolare per un totale di poco sopra ai 300 minuti in campo. Una rete segnata, spettacolare, all’esordio in campionato nel 2-2 contro l’Audace Cerignola, che è stato gol che ha aperto la stagione del Messina. In seguito gli è stato preferito Ortisi sulla fascia ed è stato ulteriormente chiuso dall’arrivo recente di Zona, non si allenava in gruppo e non era convocato ormai da settimane.

