Duomo di Messina. Lavori in corso dopo i distacchi dalla facciata FOTO - Tempostretto

Pezzi di intonaco erano crollati lo scorso 29 aprile. Subito la messa in sicurezza, ora il restauro

MESSINA – Lavori in corso sulla facciata principale del Duomo, per il ripristino delle parti deteriorate. Lo scorso 29 aprile si erano verificati piccoli crolli, a cui erano seguiti primi interventi di messa in sicurezza.

Ora la Curia ha disposto altri restauri in somma urgenza, affidati alla Restart Arte Restauri di Messina. Al lavoro, sorrette da un camion gru, due restauratrici, sotto gli occhi incuriositi dei turisti.