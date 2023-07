E' iniziato il Reggio Calabria Pride, edizione 2023 - Tempostretto

Il corteo del Reggio Calabria Pride sfilerà lungo tutto Corso Garibaldi per poi arrivare fino al Waterfront dove si terranno i discorsi finali

REGGIO CALABRIA – Si stanno radunando presso la Villa Comunale Umberto I, i partecipanti che di qui a breve daranno vita al Reggio Calabria Pride. La manifestazione prenderà il via alle 17:30/18:00 e si svolgerà lungo tutto Corso Garibaldi per poi arrivare fino al Waterfront dove si terranno i discorsi finali. Tra gli interventi previsti dal palco, quello di Doretta Drag queen, madrina del pride, persona simbolo della comunità calabrese. Parteciperà anche la presidente nazionale di Arcigay RC Natascia Maesi, Valentina Tripepi portavoce del pride e alcune persone volontarie faranno degli interventi su temi specifici.Il motto di questa edizione 2023, è “we are everywhere”, ripreso dai Moti di Stonewall, il tema specifico (oltre le rivendicazioni della nostra comunità) quest’anno ha visto come tema centrale la Salute (infatti abbiamo realizzato eventi specifici per esempio testing hiv gratuiti con la collaborazione di ASP RC) e il tema dell’essere cittadini e cittadine del Sud in un Paese a due velocità, quindi l’internazionalità delle persone queer al meridione.