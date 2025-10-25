È nato ufficialmente il nuovo Messina: “Non potevamo più aspettare”

Costituita la nuova Ssd Acr Messina 1900 Arl. Pagniello: "Abbiamo anticipato, da giorni non dormiamo più"

MESSINA – Justin Davis e Morris Pagniello hanno ufficialmente costituito nello studio del notaio Giovanni Liotta la Ssd Acr Messina 1900 Arl. Il nuovo Messina è quindi nato in maniera ufficiale e da oggi, alla vigilia del match contro il Castrumfavara, parte l’avventura della nuova società. Davis sarà presidente e amministratore delegato mentre Pagniello vicepresidente e direttore generale.

Pagniello: “Abbiamo solo il Messina in testa”

Proprio Pagniello ha affermato: “La costituzione era prevista per lunedì, ma da giorni non dormiamo più. Abbiamo solo il Messina in testa, mille idee e una voglia infinita di iniziare. Così abbiamo anticipato tutto a questa mattina. Il sogno non poteva aspettare, Messina non poteva aspettare! Questa non è solo la nascita di una società, è l’inizio di una nuova era per l’ACR Messina 1900. Questa squadra rinasce per la sua gente, per chi non ha mai smesso di credere, per chi ha il giallorosso nel cuore. Forza Messina, sempre!”.