Il primo Messina di Davis-Pagniello se la vedrà contro il Castrumfavara

Sarà la prima partita a cui i rappresentanti di Racing City Group e Global Capital assisteranno. Gli agrigentini faticano in trasferta, un ex della gara col piede caldo

MESSINA – In realtà non si vedrà ancora la mano della nuova proprietà né in termini di novità in squadra e crediamo anche di novità in società. Però la loro presenza potrebbe già mobilitare più persone, anche solo curiosi o messinesi che si riavvicinano, e anche dare la carica all’ambiente specie al gruppo squadra che tra la novità e la possibilità di azzerare la pesante penalizzazione dopo appena nove giornate potrebbe regalare una bella domenica a tutta la piazza. Fischio d’inizio sarà alle ore 15 e ricordiamo che nella notte tra sabato e domenica cambia l’orario.

La sfida del “Franco Scoglio”, valida come nona giornata di campionato nel girone I di Serie D, sarà diretta da Lorenzo Spinelli di Cuneo, gli assistenti saranno Luca Casula di Carbonia e Francesco Serusi di Oristano. Il Castrumfavara è una squadra che al momento ha undici punti in classifica, due in meno di quelli ottenuti sul campo dal Messina, ma soprattutto fuori casa in campionato fatica terribilmente, un solo punto frutto di un pareggio all’esordio sul campo del Sambiase poi tre sconfitte consecutive lontano dalle mura amiche nei tre impegni che sono seguiti.

La formazione allenata da Nicolò Terranova poi viene anche dall’impegno infrasettimanale di Coppa Italia, la squadra agrigentina vincendo si è aggiudicata il passaggio del turno agli ottavi di finale. Tra l’altro nella sfida vinta in rimonta sul campo della Sancataldese ha segnato una doppietta Alessio Piazza, ex Acr Messina che però in quell’unico anno in biancoscudato fu fermato da un infortunio praticamente prima ancora di iniziare la stagione. Una sola presenza, da subentrato, per appena 17 minuti in campo.

Immagine in evidenza di Franco Raffa