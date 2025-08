E-state Messina 2025, da Nino D’Angelo al musical Frozen

Cosa succede in città e nei villaggi da oggi all'11 agosto

MESSINA – Prosegue il cartellone “E-state Messina 2025”, promosso dall’Amministrazione comunale con un ricco programma di eventi musicali, artistici, culturali e ricreativi che animano Messina dal centro alle periferie, fino ai villaggi della zona nord e sud. Questa sera, alle ore 21.00, Villa Dante accoglie il concerto del cantautore partenopeo Nino D’Angelo, che proporrà al pubblico i suoi grandi successi e i brani più recenti in uno spettacolo ricco di contaminazioni tra tradizione e modernità.

Sempre a Villa Dante, sabato 9 agosto, alle 21.00, protagonista la magia senza tempo degli “Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay”, per un viaggio musicale tra soul, funk e disco music.

Eventi nei villaggi

Nella zona sud, domani, domenica 3, il lungomare di S. Margherita sarà animato dall’iniziativa “La Musica si Colora”, una festa tra suoni, luci e partecipazione. Sabato 10 agosto nell’ambito della II edizione del Festival Internazionale della Solidarietà dei Popoli del Mondo – Musica, Danza e Tradizioni Popolari, la tradizionale sfilata dei Gruppi Folkloristici attraverserà le vie dei villaggi Ponte Schiavo, Briga San Paolo e Giampilieri Marina, portando con sé ritmi, costumi e culture dal mondo.

Nella zona nord, lunedì 4 agosto, ore 18.00, a Massa S. Nicola, si terrà l’evento “Viaggio in Italia”, con cartoline da borgo, giochi, quiz e una divertente caccia al tesoro per grandi e piccini.

Il Giardino Corallo continua a ospitare spettacoli per tutti i gusti.

Oggi, sabato 2 agosto alle ore 21, va in scena il musical “Frozen – Il cuore di ghiaccio”, a cura della Compagnia dei Balocchi, amatissimo dal pubblico più giovane. Domenica 3 agosto, la commedia “Gatta ci Cova”; il 5 agosto The Soul Men Blues Band; 6 agosto Il ratto delle sabine; 7 agosto Rocco Barbaro in “Senza Freni”; 8 agosto Wrestling “The Return of the Kings; 9 agosto la commedia “Il Paraninfo”; 10 agosto lo spettacolo musicale di Gesuè Pagano “Da Me a Me”. Lunedì 11 agosto, la serata conclusiva della II edizione del Festival Internazionale della Solidarietà dei Popoli del Mondo – Musica, Danza e Tradizioni Popolari.

Tutti gli appuntamenti del cartellone “E-state Messina 2025” sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Messina, nella sezione dedicata agli eventi.

