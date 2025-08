Il tour estivo di Nino D’Angelo arriva a Villa Dante: tutto pronto per il concerto del 2 agosto

L'artista napoletano porterà l'evento "I miei meravigliosi anni '80" anche a Messina

MESSINA – Tutto pronto al concerto di Nino D’Angelo a Villa Dante. Il tour estivo “I miei meravigliosi anni ’80 Estate 2025” sbarca a Messina. Sabato 2 agosto l’artista napoletano si esibirà davanti ai cittadini messinesi nell’ambito del calendario estivo di “Messina Città della Musica e degli Eventi”. L’evento è organizzato da Giuseppe Rapisarda Management e Il Botteghino, con la collaborazione del Comune di Messina.

La carriera di Nino D’Angelo

Nino D’Angelo, l’indimenticabile “ragazzo della curva B”, celebrerà oltre quarant’anni di carriera con un evento speciale in pieno stile anni ’80. Una vera e propria festa musicale che ripercorrerà le tappe più iconiche del suo percorso artistico, tra canzoni che hanno fatto ballare, emozionare e fatto sognare intere generazioni. Brani come “’A Discoteca”, simbolo delle notti nelle discoteche italiane degli anni ’80, “Popcorn e Patatine”, colonna sonora dell’omonimo film e ritratto di un amore giovane e leggero, e “Maledetto Treno”, una ballata intensa e carica di sentimento. E naturalmente “Napoli”, adottato come inno della squadra azzurra, a conferma del legame profondo tra l’artista e la sua città.

La carriera di Nino D’Angelo è stata segnata da una vasta produzione artistica e dalla sua versatilità come cantante, attore e musicista. Sei partecipazioni al Festival di Sanremo, un David di Donatello, un Ciak d’Oro, un Nastro d’Argento e un Globo d’oro per le musiche del film musical “Tano da morire” di Roberta Torre, co-conduttore del DopoFestival nel 1998, direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli e un concerto al Teatro Real San Carlo per omaggiare Sergio Bruni. Sono solo alcuni dei momenti salienti di una carriera iniziata nel 1976 e che da allora ha visto Nino D’Angelo diventare uno degli artisti più amati dal pubblico e dalla critica. Tra i momenti più emozionanti della sua vita, il murales tributo dell’artista Jorit a San Pietro a Patierno, commissionato dagli stessi abitanti del quartiere napoletano dove è nato, come omaggio per essere sempre stato vicino al popolo con le sue opere.

