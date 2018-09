Il Camaro contro il Marina di Ragusa in cerca della prima vittoria

Designata la terna che dirigerà il match dei neroverdi, valido per la terza giornata di campionato. Sarà Vincenzo Falco della sezione di Siracusa l'arbitro della prossima partita del Camaro che nella giornata di domani, a Ragusa, cercherà la prima vittoria stagionale dopo il pareggio della scorsa settimana e la sconfitta registrata nella prima gara di campionato.



Una gara non semplice per i ragazzi di Lucà viste le ambizioni di salvezza degli avversari. I neroverdi, la cui formazione è un mix di giovani e veterani, è alla ricerca di una identità e il calendario, da questo punto di vsta, non ha dato di certo una mano ai peloritani. Un solo punto in 180 minuti, son davvero un bottino misero per una squadra che, anche quest'anno, punta alle zone alte della classifica.



Definiti anche i turni di Coppa Italia di categoria con i neroverdi peloitani che affronteranno, dopo aver eliminato il Real Tirrenia, il Terme Vigliatore. Il match di andata è previsto giorno 26 settembre al "Comunale - Italia 90" con calcio d'inizio alle 15.30. Il ritorno si disputerà allo stesso orario al "Marullo" giorno 10 ottobre.