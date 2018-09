Il Camaro contro il Rosolini cerca il pronto riscatto

Si è chiusa con la seduta di rifinitura la settimana di preparazione del Camaro che questo pomeriggio, presso lo stadio "Marullo", con inizio alle ore 15.30, affronterà il Rosolini, reduce dall'esordio vincente della scorsa settimana (2-1 contro il Catania San Pio X). Per i neroverdi di mister Lucà sarà una prova di riscatto dopo l'inizio amaro contro il Biancavilla.

Per il tecnico dei peloritani tornano a disposizione il centrocampista Angelo Falcone, rientrato dopo aver smaltito un virus influenzale, e l'esterno offensivo Giuseppe De Marco, che ha scontato un turno di squalifica. Out per la prima di due giornate di stop infliette dal giudice sportivo Giovanni Ginagò, espulso nel secondo tempo della gara contro il Biancavilla.

Due i precedenti recenti tra Camaro e Città di Rosolini, entrambi risalenti alla passata stagione: doppio successo per 2-1 della squadra neroverde, che al "Marullo" si è imposta grazie ai gol di Rossano e Assenzio mentre al "Consales" ha centrato i tre punti trovando le reti di Buda e Paludetti. L'incontro sarà diretto da Luca Naselli della sezione di Catania, coadiuvato dagli assistenti Roberto Cracchiolo e Umberto Manfredi Matera, entrambi della sezione di Palermo.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali facebook e youtube dell'SSD Camaro 1969. Di seguito l'elenco dei ventitrè calciatori del Camaro convocati per la gara di questo pomeriggio:



Portieri: Ivan Mannino, Lamin Sanneh; difensori: Giovanni Cammaroto, Fabio Campo, Alberto Cappello, Daniele Morabito, Francesco Munafò, Daniele Pantano; centrocampisti: Giovanni Arena, Roberto Assenzio, Alberto Calogero, Giovanni De Marco, Angelo Falcone, Alieu Kah, Emanuele Muscarà, Francesco Spoto; attaccanti: Antonino Costa, Daniele D'Amico, Antonino De Luca, Giuseppe De Marco, Alberto Mondello, Marco Paludetti, Giovanni Petrullo.