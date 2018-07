Il Camaro definisce lo staff tecnico e sabato inizia la preparazione

Scattrà nella giornata di sabato la preparazione atletica dei ragazzi del Camaro. La società neroverde ha infati, medinte un comunicato, fatto sapere di aver definito il team che affiancherà Lucà alla guida della prima squadra. Al fianco del tecnico Michele Lucà, che guiderà la formazione neroverde durante il prossimo campionato di Eccellenza, ci sarà il preparatore atletico Lillo Tracuzzi.

Faranno ancora parte dello staff il vice-allenatore Filippo Romeo, che alla guida della squadra Juniores ha raggiunto la finale regionale durante la passata stagione, e il preparatore dei portieri Giuseppe Aneri, alla terza annata consecutiva in neroverde. Dirigente accompagnatore sarà ancora Giovanni Sulfaro, storico volto del calcio messinese; team manager l’ex difensore Danilo Giglio.

Ad occuparsi del lavoro di fisioterapia saranno Paolo Scuderi, storico membro dello staff del Camaro, e il centro medico polifunzionale New Delta, già al fianco dei neroverdi durante la passata stagione. Ruolo di massaggiatore sempre affidato a Giovanni Lombardo. Magazziniere della prima squadra sarà Salvatore Mastroeli, che ritorna al “Marullo” a tre anni dall’ultima esperienza, mentre Enzo Sorrenti sarà il custode dell’impianto sportivo “Marullo.

Sabato a via la prima giornata di raduno. A partire da fine mese invece, il Camaro si allenerà regolarmente ogni pomeriggio dal lunedì al sabato, fino a ferragosto, quando il lavoro dei neroverdi sarà sospeso per un paio di giorni. La preparazione proseguirà poi fino al primo impegno ufficiale, in programma il 26 agosto con il debutto in Coppa Italia.