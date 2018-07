Colpo di mercato della FC Jonica. Ecco Gentilesca

Continu ad infoltirsi la rosa della FC Jonica in vista della nuova stagione agonistica. Dopo gli arrivi di Alessandro Saglimbeni ed Orazio.Vittorio ecco arrivare alla corte del presidente Moschella l'sterno 22enne Marco Gentilesca, capace anche di ripiegare nella zona difensiva.

Cresciuto nel vivaio della Reggina dove rimane per otto anni con tre convocazioni nella nazionale under 17. Un anno alla Gioiese in Interregionale con 27 presenti e 4 reti. Poi Gravina in Eccellenza pugliese con 30 gare, 6 gol e la vittoria del campionato e della coppa. Stagione successiva col Messana, sempre presente con due marcature e lo scorso anno con il Gescal, sempre presente e 3 gol.

Giocatore dalla gran corsa che ha una certa confidenza con la porta avversaria. Sarà utilissimo per il campionato di eccellenza e lo staff tecnico sin dall'inizio delle prime trattative lo ha messo in cima alla lista della spesa.

Ecco quanto dichiarato dallo stesso Gentilesca non appena saputo del suo artrivo nella Fc Jonica: "Sono contento per la scelta compiuta. La Jonica e' prima di tutto una grande famiglia e poi una società organizzata. Non vedo l'ora di ricominciare insieme ai miei nuovi compagni per dare una mano durante l'arco della stagione. Forza Jonica !!!!".