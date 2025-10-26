Eccellenza, la Messana prevale sulla Leonzio 1-0

Ancora una vittoria di misura allo stadio di Bisconte per la squadra di mister Cosimini

È in partite come queste che si può comprendere quanto è ambiziosa una squadra. Lo sa bene la Messana, che alla settima giornata di campionato riesce a prevalere su un’altra sfidante di grande caratura dal punto di vista tecnico. Che la Leonzio fosse una squadra tatticamente ben disposta in campo, era già noto al pubblico dell’Eccellenza Sicilia, ma ancora una volta mister Cosimini ha effettuato le scelte adeguate per impedire al gioco avversario di portare a casa i suoi frutti. Con questa vittoria di misura per 1-0 tra le mura amiche del Sorbello Stadium di Bisconte, ieri i giallorossi hanno aggiunto altri tre punti preziosi al loro totale in classifica, raggiungendo temporaneamente l’Avola in prima posizione a quota 16.

Per questo incontro, il tecnico ha potuto beneficiare del rientro di Giorgetti, tornato in campo nel secondo tempo. Non presenti per infortunio Sciotto e Gazzè.

I padroni di casa si presentano dal primo minuto con Mazzola, Tricamo e Fragapane davanti al portiere Ferrara, mentre Rizzo fa da mediano. A centrocampo riconfermati Biondo e De León, questa volta impiegato come mezzala. Bonasera impiegato sulla fascia destra dopo l’infortunio, De Gaetano sulla sinistra. Per l’attacco, la scelta del mister ricade sulla coppia Cannavò – Franchi.

La lancetta dei minuti non fa in tempo a scattare e già la Messana, con una rapida successione di passaggi, riesce a costruire un’azione potenzialmente da rete. In quest’occasione Franchi, servito da Cannavò, da posizione defilata prova a scavalcare Caruso, che però non si lascia sorprendere.

Clamoroso, invece, l’errore al minuto 7 di Loubassou Mabonzo tutto solo al centro dell’area, dopo aver ricevuto il pallone da Leonardi. Il tiro termina alto, sopra la traversa, e la Leonzio spreca la possibilità di passare in vantaggio.

Quattro minuti dopo, un lancio preciso di Biondo consente a Franchi di tentare la conclusione vincente. Nonostante la pressione di un avversario, l’argentino riesce a proteggere la sfera, ma non calcia abbastanza forte per impensierire Caruso.

Il gol vittoria arriva alla prima mezz’ora di gioco: De León avanza per vie centrali fino all’area avversaria, Cannavò lo vede e gli permette di imbucare il pallone dell’1-0 con il piatto del piede.

A premiare la squadra è la versatilità del marcatore, alla sua prima rete stagionale, come anche la prontezza dell’assistman e l’intuizione di Cosimini nel dare ai suoi uomini le indicazioni vincenti.

Il mister commenta così l’azione: «Inizialmente abbiamo cercato di giocare sugli esterni, anche se oggi avevamo difficoltà soprattutto nel primo tempo. Per questo abbiamo giocato centralmente con più frequenza, ma penso sia stato un caso. Manolo De León è un jolly di questa squadra, oggi ho deciso di impiegarlo come mezzala e il gol nasce da come l’avevamo preparato in settimana. Cannavò si è aperto e lui ha fatto un grandissimo inserimento centrale da cui è scaturito il gol. Sono contento per lui e per la squadra.»

Dopo soli dieci minuti Caruso sbaglia un rinvio in uscita e Cannavò prova ad approfittarne da una lunga distanza, calciando però a lato.

È l’ultima azione degna di nota in questa prima frazione di gioco, prolungata da due minuti di recupero.

Si riparte con un cambio per i giallorossi, ossia l’ingresso di Sottile al posto di Bonasera.

Al 49’ Loubassou Mabonzo, di prima intenzione, calcia da lontano un pallone difficile, trovando la grande risposta di Ferrara, che si distende e gli nega la rete del pareggio.

Cosimini effettua il secondo cambio al 55’, con De Gaetano che lascia il posto a Giorgetti.

Il tecnico spiega ai microfoni questa decisione: «La Leonzio era passata con un 4-2-3-1 e avevamo bisogno di forze fresche dietro, soprattutto perché stavamo soffrendo la fisicità di Famà. Da quando ho inserito Giorgetti lo abbiamo limitato tantissimo.»

Per una buona parte della gara, la Messana riesce a difendere il punteggio senza concedere tiri in porta agli ospiti.

Al 71’ Rizzo sbuca dalle retrovie e prova a raddoppiare dal limite dell’area, ma il tiro è debole e centrale. Sei minuti più tardi De León non trova la doppietta per poco, mandando il pallone appena oltre la traversa.

Terminato il tempo regolamentare, l’arbitro assegna altri 5 minuti di recupero.

Al 90+3 Tricamo e Ferrara rischiano un pasticcio in difesa sul rinvio di Caruso. Il difensore giallorosso rimedia e riesce a toccare di testa il pallone per il portiere, uscito nel frattempo dai pali.

L’ultimo brivido si verifica a circa 60 secondi dalla fine, con Famà che entra con facilità nell’area dei padroni di casa, ma stampa la sfera sulla parte alta della traversa. Il tiro a giro finisce dunque fuori e per la Leonzio svanisce la possibilità di pareggiare.

Soprattutto nella seconda frazione, i giallorossi si sono presi qualche rischio di troppo nella propria metà campo, unica pecca di una prestazione nel complesso positiva.

A tal proposito, Cosimini raccomanda maggiore accortezza per le volte future: «Noi siamo abituati a giocare anche da dietro e a non spazzare la palla, però ogni tanto bisogna farlo quando è necessario. Quando i difensori cercano di giocare la palla in questi momenti particolari, se fanno un errore la responsabilità è mia, ma oggi è andata bene così.»

Prima del triplice fischio, il giudice di gara estrae il cartellino rosso ai danni di Rizzo e Kabangu per un battibecco.

Ad ogni modo, l’episodio non influisce sul risultato e la Messana colleziona la seconda vittoria nei due recenti impegni casalinghi consecutivi.

Oggi, domenica 26 ottobre, si disputeranno i rimanenti incontri di questa settimana, tra cui Avola – Mazzarrone e Niscemi – Modica, rilevanti nella lotta per la promozione in Serie D.

Per la seconda società del Comune di Messina, il prossimo appuntamento in trasferta contro la Leonfortese è fissato a sabato 1° novembre.

Riccardo Giacoppo

Foto dalla pagina Fb Usd Messana 1966.

