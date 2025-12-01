Eccellenza, la Messana sconfigge il Palazzolo in rimonta per 1-2

Decisiva una prodezza in zona Cesarini da parte del capocannoniere Antonio Cannavò, autore di una doppietta

PALAZZOLO ACREIDE (SR) – La Messana chiude la dodicesima giornata di Eccellenza Sicilia con un importante 1-2 in trasferta contro il Palazzolo, sempre più ultimo in classifica. Decisiva una prodezza in zona Cesarini da parte del capocannoniere Antonio Cannavò, autore di una doppietta. Nell’incontro disputatosi ieri i giallorossi, malgrado un avvio non esaltante, sono riusciti a ribaltare il punteggio a proprio favore nella seconda frazione di gioco. Con questa rimonta, dunque, la squadra ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato e si conferma al terzo posto staccandosi dall’Atletico Catania Viagrande, che sul terreno casalingo non va oltre l’1-1 contro il Niscemi.

Le scelte dell’allenatore Giuseppe Cosimini, benché condizionate dalle numerose assenze, si sono rivelate funzionali per il raggiungimento dei tre punti.

Fuori dalla lista dei convocati l’influenzato Mazzola e gli infortunati De Jesús, Le Mura, Madia e Catalfamo. Lieve acciacco anche per Franchi, convocato ma rimasto in panchina.

Questa volta, l’undici titolare si dispone in campo con il modulo 3-4-3. La linea difensiva davanti al portiere Ferrara è formata da Fragapane, Rizzo e Tricamo. A centrocampo Biondo e Gargiulo vengono affiancati dagli esterni Bonasera e Sottile. De León e De Gaetano fungono da ali, ai lati della punta centrale Cannavò.

Per tutto il primo quarto d’ora della partita entrambe le formazioni faticano a costruirsi azioni offensive e i ritmi di gioco sono lenti.

Solo al 19’ la Messana ha la prima occasione utile per portarsi in vantaggio grazie allo spunto di Sottile, che vede Cannavò libero davanti alla porta, ma il capitano spreca clamorosamente l’assist e calcia fuori.

Al 31’ De Gaetano salta i difensori con una giocata individuale ed entra nell’area di rigore avversaria, per poi scivolare sul momento del tiro.

Quattro minuti dopo, al 35’, arriva il vantaggio del Palazzolo: Novello riceve un cross lungo sul secondo palo, si impone sui difensori e insacca il pallone in rete.

Fino alla fine del primo tempo, gli ospiti non trovano alcuno spunto per reagire. Terminati i due minuti di recupero, si va a prendere un tè caldo sul punteggio parziale di 1-0.

Queste le parole di Cosimini sulla situazione iniziale: «Avevamo cominciato bene la gara. C’è stata una grande occasione con Cannavò, poi per una disattenzione abbiamo subito nell’unico tiro in porta che ci hanno fatto.»

Subito dopo la ripresa, Fragapane si spinge in avanti e tenta la conclusione di sinistro, senza trovare lo specchio della porta per pochi centimetri.

La Messana appare più rapida nella corsa e perseverante nell’atteggiamento, tanto da ottenere il temporaneo pareggio già al 49’: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Tricamo viene atterrato in area di rigore; dagli undici metri Cannavò trova la rete dell’1-1.

Il tecnico commenta così la reazione della propria squadra: «A fine primo tempo ho detto ai ragazzi di stare sereni, ma di aumentare il ritmo. Siamo stati bravi e fortunati a trovare il gol del pareggio subito e poi a crederci fino alla fine, mostrando carattere e cuore come questi splendidi ragazzi hanno sempre fatto.»

Al minuto 55 i giallorossi sfiorano il raddoppio con il tiro a giro di De Gaetano che si spegne di poco sul fondo. Poco dopo ci prova anche De León, ma senza impensierire il portiere Dieye.

Primo cambio per gli ospiti al minuto 64’, De Gaetano lascia il posto a Gazzè.

Dopo altri quattro minuti il Palazzolo rimane in dieci uomini per la doppia ammonizione di Carrà, che viene dunque espulso. Cosimini ne approfitta per schierare un attaccante in più, ossia Ventra, richiamando in panchina Gargiulo. Appena entrato, Ventra riceve la sponda da parte di De León e calcia di prima intenzione, ma la sfera viene deviata. Nulla di fatto sul calcio d’angolo successivo.

Per buona parte del secondo tempo, il Palazzolo agisce sulla difensiva con l’intento di concedere quante meno occasioni possibili agli avversari, ma si arrende al secondo minuto di recupero: è a questo punto della gara che Antonio Cannavò segna la sua doppietta personale e completa la rimonta con una punizione da 25 metri, imprendibile per Dieye; è dunque 1-2.

Il mister tesse le lodi al capitano, il quale, non ancora a metà stagione, arriva già in doppia cifra: «Cannavò è un trascinatore e comunque vada fa sempre la differenza. Se sta bene fisicamente come in questo periodo dimostra sempre di essere un bomber implacabile. Oggi ha fatto un gol che non eravamo abituati a vedere, ossia su punizione dai 25 metri. Io credo sicuramente e spero che possa arrivare a 20 gol.»

Nei sei minuti di recupero rimanenti i gialloverdi non riescono a ritagliarsi gli spazi necessari per impegnare il portiere Ferrara e, anzi, subiscono un’altra espulsione per doppia ammonizione, ai danni di Mancuso.

Finisce così una sfida al cardiopalma tra un Palazzolo a rischio retrocessione, ma desideroso di riscattarsi, e una Messana ambiziosa, che mostra ancora una volta di avere le carte in regola per una stagione da record.

Al termine dell’incontro, il tecnico vincitore dichiara: «Non dimentichiamo le tante assenze di oggi, di certo l’atteggiamento del primo tempo non mi è piaciuto, ma al rientro dagli spogliatoi sapevo che i miei ragazzi avrebbero cambiato marcia. Sono convinto che questa vittoria, per come è arrivata oggi, valga tantissimo.»

Per la prossima giornata di campionato, la speranza è quella di accorciare il distacco attuale di 5 punti dalla vetta della classifica, tuttora condivisa da Modica e Avola. L’impegno contro il Mazzarrone al Sorbello Stadium di Bisconte è fissato alle ore 14:30 di sabato 6 dicembre.

Riccardo Giacoppo

Foto dalla pagina Fb della Messana.