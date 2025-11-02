Eccellenza, la Messana torna a vincere in trasferta contro la Leonfortese

Tutta un’altra storia rispetto alla precedente trasferta contro il Niscemi. Un'importante vittoria di misura per 1-2

CALASCIBETTA (EN) – Tutta un’altra storia rispetto alla precedente trasferta contro il Niscemi, che si era conclusa con la prima e finora unica sconfitta stagionale della Messana. Ieri sono stati 90 minuti di gloria per Cannavò e squadra, tornati alla vittoria fuori casa con il risultato di 1-2 contro la Leonfortese.

Alla Leonfortese, guidata dal nuovo tecnico Natale Serafino, non è bastato sbloccarsi dopo un’astinenza da reti che durava da tre giornate. I biancoverdi, che avevano il compito di ostacolare il miglior attacco del girone allo Stadio Comunale di Calascibetta, non sono riusciti a reggere questo carico pesante fino alla fine, malgrado il vantaggio iniziale.

Dall’altra parte, durante il pre-partita l’allenatore dei giallorossi Giuseppe Cosimini aveva previsto un incontro combattuto soprattutto a centrocampo. Non a caso, la squadra ha portato a casa altri tre punti grazie alle reti di De León e Gargiulo, entrambi centrocampisti.

La Messana si è presentata in campo con i difensori Fragapane, Tricamo e Mazzola davanti al portiere Ferrara. A centrocampo Biondo, De Jesús e Gargiulo sono stati affiancati da De León e Bonasera. In attacco ancora una volta titolari Cannavò e Franchi.

Dopo soli tre minuti di gioco si verifica la prima occasione utile per gli ospiti, a seguito di un passaggio sbagliato di un avversario nella propria metà campo. Cannavò ne approfitta per scavalcare la difesa con un cross diretto a Franchi, ma il portiere Sienko riesce ad anticipare in uscita l’attaccante proprio mentre è sul punto di calciare a rete.

Al 7’ a Leonfortese passa in vantaggio: Biondo perde il possesso e Palermo dalla trequarti calibra un tiro potente che finisce all’incrocio destro, battendo l’incolpevole Ferrara.

La reazione della Messana è immediata, ragion per cui Cosimini si congratula con i suoi giocatori: «Il gol che abbiamo preso è stata una prodezza del giocatore avversario, ma è proprio da quel momento che i ragazzi invece di innervosirsi hanno sviluppato il loro gioco.»

Infatti, già al minuto 13 Mazzola stacca bene di testa sul calcio d’angolo battuto da Fragapane, sfiorando il pareggio per una questione di pochi centimetri.

La rete dell’1-1 arriva al minuto 27 con un calcio di punizione procurato da Cannavò e battuto da De León, che supera la barriera e oltrepassa la linea della porta. Sienko può toccare appena il pallone con i polpastrelli, ma non riesce a respingere. È dunque il secondo centro di fila per il madrileno.

Alla fine del primo tempo diverse proteste da parte degli ospiti, prima per un intervento scomposto su De León, commesso dal già ammonito Losada, poi per un presunto tocco di mano dentro l’area su un tiro di Fragapane. L’arbitro non mostra alcun cartellino in entrambi i casi, né assegna il calcio di rigore alla Messana.

Nel primo minuto dei tre di recupero, va vicino alla rimonta Antonio Cannavò, con un tiro dal limite di poco alto. La prima metà di gioco si conclude dunque in parità.

Alla ripresa gli ospiti procedono spediti e dopo soli due minuti De León tenta la doppietta calciando a giro, mandando il pallone leggermente a lato rispetto all’incrocio dei pali.

La rimonta si concretizza al 61’: Biondo recupera il possesso della sfera e serve Gargiulo, che dalla distanza trova l’angolo alto della porta con un tiro potente, sul quale Sienko non può arrivare; praticamente una fotocopia della rete dell’1-0 della Leonfortese.

Cosimini commenta così l’impresa della propria squadra: «Oggi abbiamo fatto una grande gara, di qualità e sostanza. Avevamo lavorato molto in settimana sulle conclusioni da fuori dei centrocampisti. Il gol subito poteva cambiare il corso della partita, ma ho dei ragazzi eccezionali e maturi. Abbiamo continuato a macinare gioco e siamo stati premiati.»

Successivamente all’azione dell’1-2, il tecnico effettua due cambi, facendo riposare Bonasera e il marcatore Gargiulo a favore dell’ingresso di Deodato e De Gaetano. Poco dopo, al 71’, entra anche Giorgetti al posto di Fragapane.

Per tutta la seconda frazione di gioco, la Leonfortese fatica a contrattaccare.

La Messana, invece, ha la possibilità di aumentare lo scarto al 40’, ma Sienko riesce nuovamente ad anticipare Franchi, pescato da un grande filtrante di esterno realizzato da De Gaetano.

A un minuto dalla fine del tempo regolamentare, Franchi lascia il posto all’under Madia.

Nessuna azione degna di nota nei quattro minuti di recupero, al termine dei quali viene decretata la terza vittoria consecutiva della Messana, sempre più protagonista della lotta per il salto di categoria, nonché la quarta sconfitta di fila per una Leonfortese che continua a navigare in cattive acque.

Contento per il successo della propria squadra, l’allenatore giallorosso dichiara: «Alla fine del primo tempo, entrando negli spogliatoi, ho fatto i complimenti ai ragazzi dicendo che se avessimo continuato a giocare in quel modo l’avremmo vinta, e ce l’abbiamo fatta.»

Con questo risultato, per assicurarsi la vetta della classifica al termine della giornata, la Messana dovrà sperare in una frenata dell’Avola nella trasferta contro l’Atletico Catania Viagrande, che si terrà alle 14:30 di oggi 2 novembre.

Da tenere d’occhio anche il punteggio del big match odierno tra Modica e Vittoria, rispettivamente in terza e quarta posizione nella classifica del girone B di Eccellenza Sicilia.

Proprio il Modica sarà la prossima sfidante della Messana nell’impegno valevole per l’andata dei quarti di finale della Coppa regionale.

Per i tifosi, l’appuntamento al Sorbello Stadium di Bisconte è fissato alle ore 15:30 di mercoledì 5 novembre.

Riccardo Giacoppo

Foto dalla pagina USD Messana 1966