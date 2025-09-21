Eccellenza, la Messana travolge il Rosmarino 5-2

Il mister Cosimini: “Mi aspettavo una prestazione importante, complimenti ai ragazzi”

MESSINA – A discapito di un sole cocente, sul prato del Sorbello Stadium di Bisconte si è abbattuta una pioggia di gol che ha coinvolto le formazioni della Messana e del Rosmarino, nell’incontro terminato con il risultato di 5-2 a favore dei padroni di casa, grazie alla doppietta del capitano Antonio Cannavò e alle marcature degli altrettanto ispirati Bonasera, Franchi e Biondo. Per gli ospiti, invece, non bastano il temporaneo pareggio di Maltese e il 4-2 di Anthony Genovese a pochi minuti dalla fine.

Qualche dubbio su un presunto intervento falloso di Simone Genovese nella propria area di rigore ai danni di Ventra, il che tuttavia non ha influito sull’andamento della partita, praticamente a senso unico.

Data l’ottima partenza di entrambe le squadre nel turno precedente, la partita di ieri sabato 20 settembre si prospettava come una delle più avvincenti della seconda giornata del campionato di Eccellenza Sicilia, ma pochi tifosi avrebbero immaginato un numero così alto di reti nell’arco di 90 minuti di gioco, né un simile scarto, considerando che il Rosmarino, durante la sfida casalinga contro il Vittoria, aveva dimostrato di saper resistere alle avversarie di difficoltà maggiore anche in inferiorità numerica.

Diversa l’opinione di Giuseppe Cosimini, allenatore della Messana, sicuro del fatto che i suoi giocatori gli avrebbero ripagato la fiducia riposta in loro: «Mi aspettavo e soprattutto desideravo per i ragazzi una prestazione importante e devo complimentarmi con loro perché è stata una prova perfetta».

Sebbene metà degli incontri di questa giornata sia ancora da disputare, grazie a questa goleada i giallorossi sono temporaneamente primi per gol fatti.

A seguito del pareggio a reti bianche contro l’Avola, Cosimini ha chiesto ai suoi uomini di prestare maggiore attenzione alla finalizzazione e il risultato di ieri ha dimostrato una risposta eccellente agli ordini impartiti nel corso di tutta la settimana d’allenamento.

Queste le parole del tecnico al riguardo: «Il nostro gioco ci porta a creare tante occasioni. Non è cambiato nulla nel nostro atteggiamento, semplicemente oggi abbiamo fatto 5 reti, mentre settimana scorsa siamo stati imprecisi. Ad ogni modo, le prestazioni sono state entrambe positive ed è questo che conta di più».

Includendo anche gli impegni di Coppa, non è la prima volta che la Messana segna a raffica e, come se non bastasse, sempre più uomini si aggiungono alla lista dei marcatori. Se da un lato elementi come Cannavò, Franchi e Biondo rappresentavano già una spina nel fianco per le difese avversarie, questa volta va a segno anche un difensore e, soprattutto, un giovane titolare sin dalla scorsa stagione e con margini di miglioramento ancora ampi, ossia Giosuè Bonasera, il primo ad aprire le danze dopo aver saltato due avversari con un dribbling.

È un segno che tutta la squadra è partecipe in ogni azione, come lo stesso Cosimini afferma: «Sono contento della prestazione di tutti, anche di quelli che sono subentrati, perché significa che tutti vogliono fare bene e che prima di tutto viene il bene del gruppo. Quando la squadra gira così è evidente che escono fuori le giocate e la qualità di molti singoli».

Successivamente elogia Bonasera per la sua costanza: «Noi cerchiamo di portare più giocatori in zona offensiva e oggi sono ancora più felice per il gol del nostro classe 2007 Giosuè Bonasera, perché ogni giorno che passa migliora sempre di più».

Il campionato di Eccellenza insegna quanto è importante la differenza reti e per centrare l’obiettivo della promozione in Serie D non basterà solamente proseguire la striscia di risultati positivi il più possibile, ma specialmente prestare attenzione in difesa. Infatti, non sono mancati episodi in cui la Messana avrebbe potuto reagire diversamente alle incursioni del Rosmarino. In particolare, la rete del 4-2 è nata da una disattenzione in fase di marcatura da parte di Mazzola, il quale perdendo palla ha spianato la strada per Anthony Genovese.

A detta di Cosimini: «Sicuramente dobbiamo lavorare su certi aspetti, ma oggi credo che ci sia stato un calo di concentrazione soprattutto sul secondo gol, ma ho ragazzi intelligenti che sanno che non bisogna mai mollare, anche se non era facile tenere quei ritmi fino alla fine per il troppo caldo. Inoltre non dimentichiamo che tra i nostri avversari c’erano giocatori importanti. Credo che Anthony Genovese sia uno degli attaccanti esterni più forti, potrebbe giocare in categorie superiori».

Oltre alle condizioni atmosferiche, ha sicuramente influito la decisione della Lega di anticipare l’incontro a sabato, in quanto entrambe le squadre hanno avuto a disposizione una sessione di allenamento in meno. Nel frattempo sempre più tifosi chiedono che tutti gli impegni di campionato si giochino regolarmente di domenica, il che consentirebbe a più persone di riempire gli stadi. Adesso spetta alle varie società decidere se presentare una richiesta formale o meno.

Determinante anche il fattore campo, ma il tecnico della formazione casalinga specifica: «Noi cerchiamo di imporre il nostro gioco anche quando giochiamo in trasferta, certo però che giocare in casa ha un sapore diverso.»

Per il pubblico del campionato di Eccellenza e del calcio messinese il prossimo appuntamento è fissato a domenica 28 settembre, in cui tutte le partite si giocheranno in contemporanea alle ore 15:30, con la Messana che sarà impegnata in trasferta contro il Melilli.

Riccardo Giacoppo

La foto è di repertorio.