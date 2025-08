Eccellenza, la Messana ingaggia Franchi e scopre le avversarie del girone B

La formazione peloritana conosce ora le quindici avversarie nel girone B a sedici squadre, cinque in tutte dalla provincia di Messina

MESSINA – Prosegue, nonostante la pioggia copiosa caduta ieri pomeriggio, la preparazione della Messana allo stadio Marullo di Bisconte. Nella stessa giornata, preso atto della rinuncia a partecipare al campionato del Messina 1947, la Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota la composizione del girone B del campionato di Eccellenza siciliano. Nel frattempo la società comunica l’ingaggio del calciatore Ezequiel Franchi, attaccante classe 2000 di nazionalità argentina.

La composizione del girone

Insieme alla Messana ci saranno le altre messinesi Polisportiva Gioiosa, San Fratello Acquedolcese, Nebros e Rosmarino. Si aggiungeranno le formazioni Giarre, Imesi Atletico Catania, Leonzio, Leonfortese, Melilli, Calcio Avola, Modica, Mazzarrone, Vittoria, Niscemi e Palazzolo. Si attende nei prossimi giorni il calendario.

L’acquisto di Franchi

A poche settimane dall’esordio ufficiale, infatti, si alza l’asticella qualitativa grazie all’inserimento di un calciatore che ha dimostrato di essere una certezza per la categoria sia a livello di personalità che soprattutto numerico. Cresciuto in patria con le maglie di Independiente, Quilmes e Lanus, Ezequiel Franchi sbarca nel vecchio continente nella stagione 2022/2023. In particolareindossa la maglia dello Stanway Rovers FC, club militante nella Serie D inglese. Le sue qualità sia fisiche che realizzative non passano inosservate e, nella stagione successiva, approda in Italia, più precisamente nel campionato di Promozione sarda.

L’annata 2023/2024 è da incorniciare con numeri da record. L’attaccante, infatti, mette a referto un totale 30 goal con le maglie di Siniscola Montalbo, nella prima parte di stagione, e Alghero, contribuendo alla vittoria dei playoff e la conseguente promozione in Eccellenza. Proprio nel massimo torneo regionale, il classe 2000 si conferma decisivo. Arruolabile tanto in un attacco a due punte, quanto in uno schema con un solo finalizzatore, nella stagione appena trascorsa si è laureato capocannoniere del torneo sardo realizzando 15 goal e guidando il reparto offensivo dell’Ossese. Adesso una nuova esperienza isolana con il trasferimento in Sicilia alla corte della Messana.

Immagine in evidenza di Giovanni Isolino