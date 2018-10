Nuova sfida per il Camaro impegnato contro il San Pio X

Archiviato il doppio confronto tra campionato e Coppa Italia contro il Terme Vigliatore, chiuso con i due successi del Camaro, entrambi per 3-2, la formazione neroverde è pronta a scendere in campo per la terza volta in sette giorni. Al "Marullo" gli uomini di mister Lucà si preparano ad ospitare il San Pio X, attualmente all'ultimo posto in classifica al pari del Real Aci e reduce dall'avvicendamento in panchina tra gli allenatori De Cento e Anastasi.

In casa neroverde morale alle stelle vist le vittorie ottenute sia in campionato che il Coppa. Tuttavia non mancano i problemi di formazione visto che per domani mister Lucà ha indisponibili il capitano Alberto Cappello, ancora ai box per un infortunio al ginocchio, e Fabio Campo, uscito anzitempo domenica scorsa e in via di recupero dal problema inguinale. Rientrano però il difensore Giovanni Cammaroto e il centrocampista Roberto Assenzio.

Due soli i precedenti tra le squadre, entrambi risalenti alla passata stagione e conclusi con vittorie neroverdi: nel match d'andata a Mascalucia il Camaro si impose con un secco 3-0 grazie ai gol di Assenzio, Bonamonte e Ancione; nel ritorno al "Marullo", invece, fu 1-0 al termine di una gara giocata sotto un violento acquazzone e risolta dalla conclusione da fuori di Buda.

La gara di domani, con inizio alle ore 14.30, sarà diretta da Sebastiano Galioto coadiuvato dagli assistenti Salvatore Runza e Alessio Angelo Boscarino. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali youtube e facebook dell'SSD Camaro 1969.



Di seguito i convocati da mister Lucà per il match di domani:



Portieri: Giovanni Forestieri, Ivan Mannino, Lamin Sanneh; difensori: Giovanni Cammaroto, Alberto Mondello, Daniele Morabito, Francesco Munafò, Daniele Pantano; centrocampisti: Giovanni Arena, Roberto Assenzio, Alberto Calogero, Giovanni De Marco, Angelo Falcone, Giovanni Ginagò, Alieu Kah, Emanuele Muscarà, Francesco Spoto; attaccanti: Antonino Costa, Daniele D'Amico, Antonino De Luca, Giuseppe De Marco, Marco Paludetti, Giovanni Petrullo.