Respinto il ricorso della Reggina, il Messina ha fatto tutto regolarmente

Il tribunale federale nazionale respinge il ricorso, il trasferimento del titolo sportivo, operato direttamente dalla federazione, è riconoscimento di validità

MESSINA – Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto il ricorso della Reggina e confermato la regolarità del Girone I di Serie D. Con decreto monocratico depositato oggi, 2 maggio 2026, il presidente Carlo Sica nel documento ufficiale dichiara inammissibile e rigettato quanto presentate dalla As Reggina 1914 il 30 aprile scorso. Che avrebbe voluto l’estromissione dal campionato dei biancoscudati e con i punti sottratti a Savoia e Nissa i calabresi sarebbero magicamente risultati primi.

Era contestata la validità dell’iscrizione dell’Acr Messina e di tutti i tesseramenti collegati, con l’obiettivo di ottenere l’esclusione del club peloritano. Il Tribunale in particolare ha evidenziato che il trasferimento del titolo sportivo e dei tesseramenti alla nuova Acr Messina 1900, operato direttamente dalla Federazione, costituisce implicito riconoscimento della validità di tutta l’attività sportiva svolta dal club nel corso della stagione.

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