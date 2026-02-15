 A rischio l'albero monumentale di Villa Mazzini, ordinanza di chiusura

A rischio l’albero monumentale di Villa Mazzini, ordinanza di chiusura

domenica 15 Febbraio 2026 - 10:34

Dopo il maltempo e il fortissimo vento, la storica Araucaria columnaris ne ha risentito. Pronto il provvedimento a Messina in attesa delle verifiche

MESSINA – Un altro effetto del vento da uragano e del ciclone Ulrike. L’albero monumentale di Villa Mazzini, la storica Araucaria columnaris, è a rischio. Da qui l’ordinanza di chiusura del sindaco Basile, a Messina, in attesa delle verifiche, con un’analisi strumentale, domani. Ad anticiparlo a Tempostretto l’assessore con delega alla Protezione civile Massimo Minutoli.

In generale, Messina ha 14 alberi monumentali. Tra questi, sono stati censiti i due maestosi Ficus macrophylla, il rarissimo Podocarpus e la storica Araucaria columnaris radicati all’interno di Villa Mazzini. Un patrimonio prezioso.

