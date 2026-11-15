Michele Ainis racconta il “fascismo bianco” a Messina

Il costituzionalista messinese presenta il suo nuovo libro lunedì alla Feltrinelli. Con uno sguardo lucido sulle pulsioni autoritarie contemporanee

MESSINA – “Il fascismo bianco è un fascimo gentile. Che si traveste da sovranismo, che s’ammanta del voto popolare, che infine traduce quel poco di consenso in un potere senza contropoteri”. Michele Ainis presenta il suo nuovo saggio, “Fascismo bianco” (Garzanti), lunedi 16 novembre alle 18,30 alla libreria Feltrinelli di Messina.

A dialogare con il costituzionalista messinese, professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico (università Roma Tre) ed editorialista del quotidiano la Repubblica, saggista e romanziere, sarà Nino Rizzo Nervo, direttore della Gazzetta del Sud.

“Un libro sul vento autoritario di oggi e per decidere da che parte stare”

Così viene presentato il libro, con uno sguardo lucido sulle pulsioni autoritarie contemporanee: “Questo è il tempo della paura: guerre, crisi climatica, pandemie, migrazioni, diseguaglianze. Di fronte a tutto ciò, accettiamo di sacrificare la libertà in nome della sicurezza. Ed è proprio così che si consuma la regressione costituzionale: parlamenti esautorati, giudici delegittimati, stampa intimidita, manifestazioni represse”.

E ancora: “Michele Ainis documenta questa parabola e fornisce una definizione eloquente della deriva illiberale che dietro le apparenze della normalità democratica attraversa l’Occidente: fascismo bianco. Oggi l’autoritarismo opera infatti in maniera occulta, senza servirsi di parate o proclami, ma mosso dallo stesso obiettivo che ha caratterizzato i totalitarismi del secolo scorso: la formazione di un pensiero unico. Dalla crisi della legalità internazionale al tramonto dell’Onu, dal modello Trump al governo nazional-populista di Netanyahu, dalla Francia dello stato d’eccezione permanente all’Inghilterra del Piano Ruanda, fino all’Italia dei decreti d’urgenza, dei manganelli sugli studenti, del dissenso trasformato in reato e delle carceri stracolme, questo libro è un appello a riconoscere il vento autoritario che soffia sul nostro tempo – e a decidere da che parte stare”.

L’autore

Michele Ainis è fra i più noti costituzionalisti italiani. Professore emerito di Diritto pubblico all’Università Roma Tre, ha ricoperto vari incarichi accademici ed è stato membro dell’Autorità Antitrust. Editorialista per le più autorevoli testate nazionali, è autore di numerosi saggi, fra cui Chiesa padrona (2009), Privilegium (2012), La piccola eguaglianza (2015), Demofollia (2019), Capocrazia (2024). Ha scritto anche tre romanzi, poi raccolti nella Trilogia degli specchi (2022), e da ultimo Controtempo (2026).