Messina. Malore dopo lite, sequestrata la salma del 54enne

Entra nel vivo l'inchiesta, cosa dovrà chiarire e cosa sappiamo

Messina – Ci sono sviluppi sulla vicenda del 54enne morto dopo una lite all’isolato 13 di Giostra, nella notte tra il 13 e il 14 novembre. La Procura di Messina ha sequestrato la salma e affiderà l’autopsia per chiarire la causa del decesso. A indagare sul caso è la Polizia, che ha già ascoltato diversi testimoni.

Cosa è accaduto a Giostra nella notte

I primi accertamenti sembrano indicare chiaramente che l’uomo, un grande obeso, sia stato stroncato da un malore, ma gli inquirenti vogliono fugare ogni dubbio e non tralasciare alcuna ipotesi. L’uomo è morto poco dopo l’intervento del 118, avvisato dai familiari che si trovavano insieme a lui e che lo hanno visto accasciarsi a terra. Negli istanti prima, però, hanno raccontato i testimoni agli agenti, all’isolato 13 era scoppiata una lite tra famiglie che avrebbe coinvolto anche il 54enne.

Gli aspetti da chiarire

Da chiarire se sia stato colpito o meno da qualcuno, e se c’è relazione tra la lite e il malore che poi si è rivelato fatale. Al momento non ci sono indagati e la famiglia del malcapitato non ha sporto denuncia ma i prossimi accertamenti potrebbero produrre a breve ulteriori sviluppi.