 Messina. Malore dopo lite, sequestrata la salma del 54enne

Messina. Malore dopo lite, sequestrata la salma del 54enne

Alessandra Serio

Messina. Malore dopo lite, sequestrata la salma del 54enne

sabato 14 Novembre 2026 - 14:55

Entra nel vivo l'inchiesta, cosa dovrà chiarire e cosa sappiamo

Messina – Ci sono sviluppi sulla vicenda del 54enne morto dopo una lite all’isolato 13 di Giostra, nella notte tra il 13 e il 14 novembre. La Procura di Messina ha sequestrato la salma e affiderà l’autopsia per chiarire la causa del decesso. A indagare sul caso è la Polizia, che ha già ascoltato diversi testimoni.

Cosa è accaduto a Giostra nella notte

I primi accertamenti sembrano indicare chiaramente che l’uomo, un grande obeso, sia stato stroncato da un malore, ma gli inquirenti vogliono fugare ogni dubbio e non tralasciare alcuna ipotesi. L’uomo è morto poco dopo l’intervento del 118, avvisato dai familiari che si trovavano insieme a lui e che lo hanno visto accasciarsi a terra. Negli istanti prima, però, hanno raccontato i testimoni agli agenti, all’isolato 13 era scoppiata una lite tra famiglie che avrebbe coinvolto anche il 54enne.

Gli aspetti da chiarire

Da chiarire se sia stato colpito o meno da qualcuno, e se c’è relazione tra la lite e il malore che poi si è rivelato fatale. Al momento non ci sono indagati e la famiglia del malcapitato non ha sporto denuncia ma i prossimi accertamenti potrebbero produrre a breve ulteriori sviluppi.

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