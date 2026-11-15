Il Messina non si ferma più, superata la Jonica con un pokerissimo

Nella decima giornata il Messina vince in casa al Celeste e aggiunge altri tre punti nel girone B di Eccellenza siciliana

MESSINA – Vittoria senza tentennamenti per il Messina che supera la Jonica nella decima giornata di Eccellenza. Partita sbloccata nei primi minuti con il solito Sarao abituato a segnare reti pesanti e da ariete di aria di rigore. Prima che si vada negli spogliatoi arriva immancabile il timbro col mancino di Kragl. Nella ripresa a completare la festa il rigore di Bollino, l’incornata di testa di testa di Blondett e la rete di Zampa ancora da tiro dalla bandierina. La partita dopo il 2-0 per il Messina si è messa in discesa con l’espulsione per doppio giallo di Lysytskyi.

Primo tempo

Al 7’ prima occasione del match con il Messina che attacca da destra, crossa Passiatore, la difesa allunga e la palla diventa buona per Sartore che prova in diagonale ma manda largo. Al 10’ Messina in vantaggio, pallone che arriva da sinistra stavolta, Kragl induce all’uscita il portiere, la sfera passa e alle sue spalle Sarao deposita in rete ormai sguarnita. Al 18’ ancora vicino alla rete il Messina, Sartore pennella in mezzo, Sarao tenta la girata acrobatica, Nikoloski manda in angolo. Al 26’ spara Kragl col mancino da 30 metri, palla larga. Al 28’ Jonica schiacciata ma il Messina manovra in velocità e trova spazio, cross da sinistra a destra che attraversa l’area, poi Kragl la mette arretrata per Bonanno che prova col mancino a giro che si perde a lato. Al 30’ rischia l’autogol la Jonica, Sartore fa la sponda per Kragl, ma in anticipo il difensore ospite per poco non beffa il suo portiere. Al 35’ combinazione a sinistra tra Kragl e Tanasa, chiuso il triangolo scocca il mancino Kragl che lascia fermo il portiere della Jonica. Al 44’ occasione Jonica, il pallone passa in mezzo ai centrali del Messina, Pisapia a tu per tu con Coco conclude debolmente e il portiere respinge di piede. Concessi tre minuti di recupero al termine della prima frazione, ma il punteggio non cambia, Messina avanti per due reti a zero.

Secondo tempo

La prima occasione del secondo tempo sul destro di Kragl che non ha lo stesso effetto del mancino e al 51’ Nikoloski para in due tempi. Al 53’ Sartore si ritrova davanti al portiere su errore della difesa della Jonica, a tu per tu con il portiere ospite che salva di piede in qualche modo mandando in angolo. Al 59’ prova Sarao dalla distanza e Nikoloski blocca in tuffo plastico. Al 60’ sul ribaltamento di fronte Macchioni per la seconda conclusione in porta della Jonica, blocca Coco ma non appare sicurissimo. Al 61’ cambia il volto della gara con Lysytskyi che ferma con le brutte Sartore e l’arbitro gli mostra il secondo giallo. Rigore per il Messina superata all’ora di gioco, Testa tocca con la mano sul dischetto Bollino con Sarao che gli lascia il tiro e subito dopo la marcatura ringrazia il compagno. Una sola squadra in campo e qualche minuto dopo su calcio d’angolo incornata perfetta sotto il sette per Blondett che al 72’ cala il poker. Ancora su angolo calciato da Bollino la spizzata di Zampa in area piccola regala la quinta rete al Messina. Tre minuti di recupero oltre il novantesimo, termina 5-0 per il Messina.

Acr Messina 1900 – Jonica Fc 5-0

Acr Messina (4-2-3-1): Coco; Pellegrino, Doni, Blondett, Passiatore; Langone (dal 58’ Zampa), Tanasa; Kragl (dal 63’ Bollino), Bonanno (dal 63’ La Spada), Sartore (dal 78’ Giunta); Sarao (dal 68’ Varela).

Allenatore: Alfio Torrisi.

In panchina: Calabrese, Bontà, Guerriero, Konate.

Jonica Fc (4-3-1-2): Nikoloski; Lysytskyi, Savoca, Testa, Matta (dal 57’ Giannico); Santanocito, Macchione, Maccarone (dal 54’ Santoro); Franzino; Muller (dal 46’ Pires Santos), Pisapia (dal 78’ Ruggeri).

Allenatore: Vincenzo Famulari.

In panchina: Finocchio, Filoramo, Peri, Florio, Androne.

Reti: Sarao 10’ (M), Kragl 35’ (M), Bollino rig. 67’ (M), Blondett 72’ (M), Zampa 87’ (M).

Arbitro: Leone di Agrigento.

Assistenti: Oteri di Messina e Totaro di Messina.

Ammoniti: Lysytskyi 2’ (J), Matta 57’ (J).

Espulso Lysytskyi (J) al 61’ per doppio giallo.

Angoli: 11-1. Recupero: 3’ e 3’.

Foto in evidenza di Francesco Saya, dalla pagina Facebook dell’Acr Messina