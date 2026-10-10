Eolie. Ha un infarto ma il maltempo blocca l’elisoccorso, trasferito a Milazzo in motovedetta col mare grosso

Come sta l'81enne, trasportato dalla Guardia Costiera di Lipari nel mare in tempesta

Milazzo – Una vera e propria avventura quella dell’81enne di Vulcano, trasferito dalle isole Eolie a Milazzo dove è stato ricoverato in ospedale per un infarto. Oltre al grave malore, l’uomo ha affrontato il mare grosso durante il trasferimento in barca verso il centro mamertino.

Maltempo blocca elisoccorso, infartuato trasportato dalla Guardia Costiera

Il maltempo da allerta arancione ha infatti impedito all’elisoccorso di levarsi in volo e l’emergenza è stata gestita dalla Guardia Costiera di Lipari. L’81enne è arrivato sano e salvo all’ospedale Fogliani, dove è ora affidato alle cure mediche per i controlli. Le sue condizioni generali sono buone ma i camici bianchi lo tengono sotto stretta osservazione, vista l’età.ù

Da Vulcano a Milazzo col mare in tempesta, l’epilogo per l’81enne

Un trasferimento da odissea, quello in motovedetta della Capitaneria, perché il vento forte e la pioggia battente – nelle ore in cui Lipari si allagava – avevano ingrossato il mare, tanto che l’elicottero dell’elisoccorso non era riuscito a decollare. Il personale della Guardia Costiera ha però affrontato le onde alte e la tempesta ed ha assicurato l’81enne al personale del 118 che ha preso in carico il paziente infartuato, una volta approdato a Milazzo, e lo ha portato all’ospedale locale.