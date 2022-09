Ecco come chiamare i soccorsi in assenza di internet - Tempostretto

Cosa fare se ci si trova in montagna o in mare aperto

Per chiamare il 115 dei vigili del fuoco o il 112 (numero per i soccorsi), fate in modo di essere all’esterno in modo da permettere al vostro dispositivo di ricevere il segnale gps. In assenza di rete dati, quindi senza internet, attivate il localizzatore del vostro dispositivo e lanciate Google Maps.

In basso a destra attivate il comando a forma di mirino e verrete centrati sulla vostra posizione. Vi trovate al centro del pallino blu, fate una leggera pressione nel centro del pallino blu fino a visualizzare in alto le coordinate.

Ruotate il telefono per visualizzare tutti e 16 i numeri, annotateli e comunicateli all’operatore del servizio di emergenza compresi di punti e virgola.