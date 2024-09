La nuova “linea gialla” di Asm collegherà Taormina a Giardini Naxos

Lunedì la prima corsa con capolinea a Trappitello. Adesso si punta al collegamento con Castelmola

TAORMINA – Dopo il “beach bus” Taormina – Letojanni, da lunedì sarà attivo il servizio di linea comprensoriale Taormina – Giardini Naxos – Trappitello. La cosiddetta “Linea Gialla” partirà da Taormina (Piazza San Pancrazio) e attraverserà Giardini Naxos dove effettuerà le fermate principali in piazza San Giovanni e via Chianchitta con capolinea a Trappitello in via Santa Filomena, con sei corse giornaliere.

La prima corsa è stata fissata alle ore 07:00 da Piazza Von Gloeden per agevolare gli spostamenti degli utenti, in particolare studenti e pendolari, che potranno raggiungere le loro destinazioni (scuole e stazione ferroviaria) in maniera agevole, e proseguirà per il centro con fermata nella rotonda antistante il parcheggio Porta Catania (07:03), con direzione piazza San Pancrazio da dove è prevista la partenza alle ore 07:10. L’ultima corsa con partenza da Trappitello con destinazione Taormina è in programma alle ore 19:30.

Il servizio sarà effettuato tutti i giorni feriali ad esclusione della domenica e dei giorni festivi. Ecco gli orari completi.

Lo scorso mese di luglio era stato inaugurato il servizio di linea comprensoriale (“beach bus”) che collega Taormina a Letojanni. Con questo nuovo servizio, Asm compie un passo significativo a beneficio della popolazione scolastica. Il prossimo obiettivo è estendere il collegamento al borgo di Castelmola.

Articoli correlati