Stanotte l'appuntamento imperdibile dell'eclissi di luna, il picco alle 06:00

Il 2019 si apre all’insegna di un imperdibile evento astronomico, l’eclissi totale di luna. Si tratterà dell’eclissi totale di luna più importante degli ultimi anni. Per vederne un’altra occorrerà aspettare fino al 2028. Proprio per questo sarà un evento astronomico imperdibile. Purtroppo, per poterla osservare, occorrerà aspettare fino alle 03:30, allorquando la luna diventerà rossa e molto più luminosa del solito.

L'eclissi totale di Luna si verifica quando il nostro satellite transita completamente attraverso il cono d'ombra prodotto dalla Terra. Il motivo del colore rossastro è da ricercarsi nella luce riflessa dal nostro pianeta sul satellite. Di solito durante le eclissi la Luna ha una luminosità molto più bassa, ma questo lunedì ci sarà anche la Luna piena.

Il nostro satellite si troverà alla sua minima distanza dalla Terra e per questo si mostrerà molto più grande e luminosa del solito. Il clou dell’eclissi sarà attorno le 06:00, quando la faccia visibile della luna sarà totalmente oscurata dal cono d'ombra della Terra.

L’eclissi dovrebbe essere ben visibile almeno fino alle prime ore del mattino, quando da sud-ovest cominceranno a sopraggiungere le prime nuvole stratificate che potranno sporcare la volta celeste, impedendone la visuale.

Daniele Ingemi