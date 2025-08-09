Editoria in Sicilia, Schifani: “A settembre ripresenteremo la norma”

Il presidente raccoglie l'appello del sindacato della stampa parlamentare e stigmatizza il "grave comportamento di opposizione e franchi tiratori"

PALERMO – “Raccolgo l’appello del sindacato della Stampa parlamentare siciliana e confermo che il mio governo ripresenterà già a settembre la norma a sostegno dell’editoria. La sua bocciatura è il risultato di un comportamento biasimevole e irresponsabile dell’opposizione e di franchi tiratori che, protetti dal voto segreto, hanno scelto di danneggiare un settore strategico per la democrazia siciliana. Non ci faremo fermare: difendere l’informazione significa difendere la Sicilia”. Lo afferma il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, rispondendo alla lettera aperta del sindacato della stampa parlamentare siciliana ai deputati dell’Assemblea regionale.

Si tratta di una norma che andava nella direzione indicata dalla Fed, Federazione editori digitali, a supporto di un settore centrale per la democrazia. Il tutto, tutelando l’interesse pubblico a una corretta informazione anche attraverso il riconoscimento per le realtà che stabilizzano i propri giornalisti.

“Non sacrificate la libertà d’informazione sull’altare di equilibri politici contingenti”

Di seguito riportiamo l’appello della sindacato della stampa parlamentare siciliana.

Onorevoli deputati dell’Ars,

il Sindacato della Stampa Parlamentare Siciliana ribadisce il proprio profondo rammarico per la

bocciatura della norma a sostegno dell’editoria contenuta nella manovra ter, un segnale grave che

rischia di indebolire ulteriormente un settore già in forte difficoltà e di colpire il diritto dei cittadini ad

essere informati in modo libero, corretto e plurale.

In una terra complessa e ricca come la Sicilia, l’informazione professionale è un presidio fondamentale di democrazia, legalità e sviluppo. Eppure, il sistema dell’informazione è oggi messo a dura prova da crisi economiche strutturali, dalla progressiva riduzione delle risorse pubbliche e dalla concorrenza di contenuti non verificati, quando non deliberatamente falsi.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha più volte ricordato che “una stampa libera e autorevole è il pilastro su cui si regge ogni democrazia matura”. Non sono parole da cerimonia: sono un monito alla responsabilità, soprattutto per chi – come voi – è chiamato a rappresentare il popolo siciliano nelle istituzioni.

Il nostro appello è semplice, ma fermo: non permettete che i giochi di Palazzo prevalgano sul buon senso;

non sacrificate la libertà di informazione sull’altare di equilibri politici contingenti; non lasciate soli i giornalisti iscritti all’Ordine, che ogni giorno – anche nei corridoi di Palazzo dei Normanni – svolgono un servizio pubblico essenziale, con rigore e spirito democratico.

Chiediamo che la norma a sostegno dell’editoria venga riproposta, lo ha già assicurato il presidente della Regione Renato Schifani, e che venga approvata a settembre all’interno della manovra quater – si può fare perché sarà una nuova sessione di bilancio -, garantendo risorse adeguate con regole stabili e trasparenti come la presenza di almeno due giornalisti contrattualizzati nelle redazioni e la regolare registrazione delle testate giornalistiche presso i tribunali come prevede la legge, due criteri fondamentali per l’accesso ai contributi pubblici da parte delle aziende editoriali.

Sostenere l’informazione non significa fare un favore a una categoria o a un amico, come qualche deputato ha persino sostenuto durante i lavori parlamentari della manovra ter: significa difendere il diritto dei cittadini ad essere informati, rafforzare la trasparenza della vita pubblica, valorizzare la cultura e le energie vive dell’Isola. Una Sicilia senza informazione è una Sicilia più debole, più esposta alle opacità, più distante dai suoi cittadini. Una Sicilia con un’informazione libera, plurale e fatta da giornalisti professionisti e pubblicisti è una Sicilia che cresce, che si interroga, che costruisce futuro.

Confidiamo nella vostra responsabilità. Il tempo per rimediare c’è: usiamolo bene.

Palermo, 9 agosto 2025

Il Consiglio