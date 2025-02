Effetto maltempo a Ortoliuzzo e San Saba, frana a Tremonti VIDEO

Si contano i danni a Messina il giorno dopo il maltempo

MESSINA – Danni da maltempo. Segnalazioni WhatsApp al 366.8726275. Ci contatta un cittadino: “Segnalo frana di terriccio e massi di grossa dalla salita Tremonti, confinando con la via Reginella. Non è possibile il transito dei veicoli. La situazione è pericolosa e va ripristinata la strada”. E non mancano i danni provocati ieri alle abitazioni nella contrada Mella a San Saba. Il fango ha tranciato i tubi dell’acqua potabile fornita alle abitazioni della frazione.

Nei video, invece, l’allagamento a Ortoliuzzo. Lì e a San Saba sono stati necessari i soccorsi con i gommoni da parte dei vigili del fuoco. Racconta una residente: “Siamo rimasti intrappolati dentro e fuori casa per una bomba d’acqua ma soprattutto per l’incuria e il “ponticello” abusivo del torrente Campanella, che ha fatto da tappo al defluire delle acque. Acque che, ovviamente, hanno tracimato”.