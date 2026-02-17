Ccpm di Taormina. Laccoto rassicura, Leanza no

Dopo il via libera di oggi alla modifica della rete ospedaliera siciliana

“Oggi la Commissione Salute all’Assemblea Regionale Siciliana ha compiuto un passo decisivo per la stabilità della cardiochirurgia pediatrica in Sicilia, esprimendo parere favorevole alla modifica della rete ospedaliera approvata in giunta dal Governo Schifani. Si tratta di un atto fondamentale che inserisce ufficialmente e in modo strutturale il centro di Taormina nella programmazione regionale, rafforzando un modello organizzativo basato su due poli di eccellenza al servizio dell’intera Isola”. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione Salute dell’Ars, Giuseppe Laccoto.

“È importante precisare che il centro manterrà la propria sede e la piena operatività a Taormina – prosegue Laccoto -. L’aggregazione formale alla cardiochirurgia per adulti del Policlinico universitario Rodolico-San Marco di Catania è una scelta tecnico-amministrativa che recepisce le indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questo passaggio non solo mette in sicurezza la struttura, ma la integra in un sistema sanitario di eccellenza, capace di garantire standard elevati e continuità assistenziale”.

“Il nostro impegno verso le famiglie dei piccoli pazienti e verso il territorio resta prioritario: assicurare e valorizzare la presenza di due strutture di cardiochirurgia pediatrica di eccellenza in Sicilia, una a Palermo per l’area occidentale e una a Taormina per quella orientale. Due presìdi strategici e complementari che rappresentano una garanzia di prossimità, qualità delle cure e tutela del diritto alla salute dei bambini siciliani – conclude Laccoto – Abbiamo seguito con rigore il percorso indicato dal Governo nazionale proprio per blindare la struttura di Taormina e garantirne il futuro a lungo termine, rafforzando al contempo l’intera rete regionale”.

Leanza: “Primo passo verso il ridimensionamento”

Di parere diverso il deputato Calogero Leanza: “Mi sono astenuto oggi in Commissione Salute all’ARS sul parere relativo al CCPM di Taormina perché non condivido la scelta del governo regionale di procedere con l’aggregazione a Catania. È una scelta che non tutela il territorio messinese e che rischia di indebolire un’eccellenza costruita negli anni.”

“Dire che il Centro ‘resta a Taormina’ non basta, se poi le decisioni, la governance e la programmazione vengono spostate altrove. L’aggregazione è il primo passo verso un ridimensionamento: prima si perde autonomia, poi peso, poi capacità di attrarre risorse e personale.”

“Il governo aveva il dovere di difendere Messina con più forza, anche nei confronti dei ministeri, e di mettere sul tavolo una soluzione che garantisse piena autonomia e stabilità al CCPM. Questo non è stato fatto: Messina non è stata adeguatamente difesa.”

“Chiedo che si cambi rotta: il CCPM va tutelato e rafforzato a Taormina, senza agganci tecnici che finiranno per svuotarlo. Su questo sarò fermo in Commissione e in Aula, nell’interesse dei piccoli pazienti e delle famiglie.”

